WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)
===
M O N T A G, 13. Oktober 2025
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise September
08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September
*** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,
bei CSO Townhall
20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q
*** - CN/Aussenhandel September
- US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und
Zentralbankgouverneure der G20
- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel
D I E N S T A G, 14. Oktober 2025
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q
*** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?"
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminitser Klingbeil,
Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick
*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q
19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate
21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung zu
'Perspectives on the Economy'
- US/US-Einfuhrzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft
M I T T W O C H, 15. Oktober 2025
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August
08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q
09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur Studie
"Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin
*** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Eröffnung der 10. Jahrestagung
der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit
EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober
*** 14:30 US/Realeinkommen September
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September
15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Nomura Research Forum
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
- US/Treffen der G7-Finanzminister
D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025
01:00 US/Arbeitsessen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 PK
*** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q
07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BIP August
*** 08:00 GB/Handelsbilanz August
*** 08:00 GB/Industrieproduktion August
*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag (ca. 8:00 Uhr PM zum Kapitalmarkttag)
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q
*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q
14:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pk zu globaler Politikagenda
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober
15:00 US/Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20
*** 16:00 US/Lagerbestände August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus
*** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von
IWF und Weltbank
- US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von
Aiken County
- US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for
Business Economics
- US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management
Association
F R E I T A G, 17. Oktober 2025
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August
08:00 DE/Baugenehmigungen August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise (endgültig) September
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
S A M S T A G, 18. Oktober 2025
*** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group
*** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von
IWF und Weltbank
*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of Thirty
*** 17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
