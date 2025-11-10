Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’076 1.9%  Bitcoin 85’700 1.4%  Dollar 0.8068 0.1%  Öl 64.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ
Explorationsfieber stützt Kursrally: Highland Critical Minerals-Aktie im Aufwind
Leclanché-Partnerschaft mit Pinnacle International Venture Capital gescheitert
Suche...

Wisekey Aktie 31402927 / CH0314029270

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 07:54:36

Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ

Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ

Wisekey will seine Satelliten-Tochter Wisesat an die US-Technologiebörse NASDAQ bringen.

Dafür sei eine Vereinbarung zur Fusion mit der SPAC Columbus Acuisition Corp unterzeichnet worden, teilte das Genfer Cybersecurity-Unternehmen am Montag mit. Der Börsengang soll noch im ersten Halbjahr 2026 vollzogen werden.

Wisekey erhält gemäss den Angaben 25 Millionen Aktien der fusionierten Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von 10 US-Dollar je Aktie, was einem Beteiligungswert von rund 250 Millionen entspricht. Damit behält Wisekey weiterhin die Mehrheitskontrolle am Unternehmen.

Wisekey bezeichnet die Transaktion als grossen Schritt zur Skalierung und Kommerzialisierung seiner sicheren Satelliten- und IoT-Plattform. Ziel sei der Ausbau eines weltweit sicheren, quantenresistenten IoT-Kommunikationsnetzes aus dem Weltraum für Anwendungen wie Logistik, Energie, Verteidigung und Umweltüberwachung.

an/uh

Genf (awp)

Weitere Links:

Wisekey-Aktie: Tochter Wisesat Space startet Satelliten mit Quanten-sicherer Verschlüsselung
Wisekey-Aktie rutscht ab: Cybersecurity-Spezialist setzt bei Satellitenstarts auf Innospace
Wisekey-Aktie tiefrot: Gemeinsam mit Schweizer Armee wird Satellitensicherheit weiterentwickelt

Bildquelle: Wisekey,zvg,Screenshot