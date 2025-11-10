Wisekey Aktie 31402927 / CH0314029270
10.11.2025 07:54:36
Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ
Wisekey will seine Satelliten-Tochter Wisesat an die US-Technologiebörse NASDAQ bringen.
Wisekey erhält gemäss den Angaben 25 Millionen Aktien der fusionierten Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von 10 US-Dollar je Aktie, was einem Beteiligungswert von rund 250 Millionen entspricht. Damit behält Wisekey weiterhin die Mehrheitskontrolle am Unternehmen.
Wisekey bezeichnet die Transaktion als grossen Schritt zur Skalierung und Kommerzialisierung seiner sicheren Satelliten- und IoT-Plattform. Ziel sei der Ausbau eines weltweit sicheren, quantenresistenten IoT-Kommunikationsnetzes aus dem Weltraum für Anwendungen wie Logistik, Energie, Verteidigung und Umweltüberwachung.
an/uh
Genf (awp)