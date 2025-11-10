Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ

Dafür sei eine Vereinbarung zur Fusion mit der SPAC Columbus Acuisition Corp unterzeichnet worden, teilte das Genfer Cybersecurity-Unternehmen am Montag mit. Der Börsengang soll noch im ersten Halbjahr 2026 vollzogen werden.

Wisekey erhält gemäss den Angaben 25 Millionen Aktien der fusionierten Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von 10 US-Dollar je Aktie, was einem Beteiligungswert von rund 250 Millionen entspricht. Damit behält Wisekey weiterhin die Mehrheitskontrolle am Unternehmen.

Wisekey bezeichnet die Transaktion als grossen Schritt zur Skalierung und Kommerzialisierung seiner sicheren Satelliten- und IoT-Plattform. Ziel sei der Ausbau eines weltweit sicheren, quantenresistenten IoT-Kommunikationsnetzes aus dem Weltraum für Anwendungen wie Logistik, Energie, Verteidigung und Umweltüberwachung.

an/uh

Genf (awp)