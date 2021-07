Will Amazon ins DeFi-Geschäft einsteigen? Stellenanzeige für Blockchain-Chef geschaltet

• Stellenausschreibung von Amazon gibt Hinweis auf DeFi-Interesse• Head of Blockchain gesucht• Ausschreibung sorgt für Spekulationen

Anfang Juni kursierte auf Twitter der Screenshot einer Stellenausschreibung von Onlinehandelsriese Amazon - ein Leiter für den Bereich Blockchain mit Erfahrung im dezentralen Finanzwesen wurde gesucht.

Amazon-Stellenausschreibung sorgt für Spekulationen

Der Twitter-Account Bloqport beschäftigt sich mit Neuigkeiten aus dem Kryptoversum. So kam es Anfang Juni, dass auf dem Kanal eine Stellenausschreibung von Amazon gepostet wurde, in der nach einem Head of Blockchain gesucht wird. In Sachen Qualifikation habe sich der US-Konzern unter anderem "idealerweise Erfahrung in der Bereitstellung von Produkten oder Innovationen im Blockchain-Bereich und insbesondere DeFi oder traditionellen Finanzdienstleistungen" gewünscht.

Aufgrund dieser Formulierung steht nun im Raum, ob sich Amazon auf den Schritt in ein neues Geschäftsfeld - die dezentrale Finanzbranche - vorbereitet. Bereits in jüngerer Vergangenheit kursierten Gerüchte, dass Amazon Mitarbeiter suche, um einen digitalen Zahlungstoken zu entwickeln, wie CoinDesk berichtete.

Amazon Managed Blockchain

Der Head of Blockchain sei zum Bereich Amazon Managed Blockchain zuzuordnen, vermutet die Krypto-Nachrichtenseite. Dabei handelt es sich um ein Blockchain-Cloud-Angebot für Unternehmen. Erst kürzlich sei eine Unterstützung für die öffentliche Blockchain von Ethereum implementiert worden. Ethereum gelte dabei als Ursprungsort von DeFi.

Welche genaue Bedeutung dem Bereich DeFi bei Amazon zukommt, ist derzeit nicht klar. Zumindest scheint das Interesse an diesem Thema erblüht zu sein, schliesslich tauchte der Begriff nicht zuerst mit der Stellenausschreibung auf: "Amazon Managed Blockchain (AMB) ist ein vollständig verwalteter Service, der die Fähigkeit der Kunden beschleunigt, skalierbare Blockchain-Technologie für aktuelle und innovative Geschäftsanwendungen in den Bereichen DeFi, Lieferkette, Finanzdienstleistungen, Identität und mehr zu erstellen und zu nutzen," bewirbt Amazon laut CoinDesk seinen Cloud-Service.

