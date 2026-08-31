Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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31.08.2026 14:41:40
Weshalb Bellevue ein Comeback der Medtech-Aktien sieht
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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20.08.26
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11.08.26
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04.08.26
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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28.07.26
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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27.07.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Bellevue AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.