Volare Shipping-Aktie kommt: Trafigura bringt Tanker-Tochter an die Börse

Das Unternehmen soll an der Börse in Oslo kotiert werden. Trafigura will dabei Mehrheitsaktionär bleiben.

Die Flotte von Volare Shipping besteht zunächst aus sechs sehr grossen Rohöltankern (Very Large Crude Carriers; VLCC), wie Trafigura am Montag mitteilte. Acht weitere Schiffe dieser Bauart wurden bestellt, sie sollen zwischen 2026 und 2028 ausgeliefert werden. Kommerziell werden die Schiffe von Trafiguras globalem Schifffahrtsgeschäft bewirtschaftet.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang plant Volare Shipping eine Privatplatzierung im Umfang von rund 500 Millionen US-Dollar. Bei einer erfolgreichen Privatplatzierung sollen die Aktien im Anschluss am oder um den 5. Oktober an der Euronext Oslo notiert werden - als Börsenkürzel ist "VLCC" vorgesehen.

Genf (awp)