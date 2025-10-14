Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kaufpreis unbekannt 14.10.2025 06:39:00

Warteck Invest-Aktie: Überbauung in Baselland mit 88 Wohnungen erworben

Die Immobiliengesellschaft Warteck Invest hat im Kanton Baselland eine grössere Überbauung gekauft.

Warteck Invest
2005.31 CHF 5.48%
Kaufen Verkaufen
Diese umfasst 88 Wohnungen, die in den Jahren 1982/83 gebaut wurden.

Der Marktwert der Anlage liegt bei 68,7 Millionen Franken, wie Warteck Invest am Montagabend mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Sillschweigen vereinbart. Der Kauf soll ab Januar 2026 rund 2,1 Millionen Franken an zusätzlichen Mieteinnahmen bringen.

Für die Überbauung plant Warteck in naher Zukunft eine Sanierung.

cf/ys

Basel (awp)

Weitere Links:

Warteck Invest beantragt an GV neues Kapitalband
Warteck Invest dank Neubewertungseffekten mit mehr als verdoppeltem Gewinn
Warteck Invest erhält Baubewilligung für Wohnüberbauung `Tiglio` in Buchs

Bildquelle: Warteck Invest

