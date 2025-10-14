Warteck Invest-Aktie: Überbauung in Baselland mit 88 Wohnungen erworben

Diese umfasst 88 Wohnungen, die in den Jahren 1982/83 gebaut wurden.

Der Marktwert der Anlage liegt bei 68,7 Millionen Franken, wie Warteck Invest am Montagabend mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Sillschweigen vereinbart. Der Kauf soll ab Januar 2026 rund 2,1 Millionen Franken an zusätzlichen Mieteinnahmen bringen.

Für die Überbauung plant Warteck in naher Zukunft eine Sanierung.

cf/ys

Basel (awp)