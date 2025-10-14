Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481
14.10.2025 06:39:00
Warteck Invest-Aktie: Überbauung in Baselland mit 88 Wohnungen erworben
Die Immobiliengesellschaft Warteck Invest hat im Kanton Baselland eine grössere Überbauung gekauft.
Warteck InvestDiese umfasst 88 Wohnungen, die in den Jahren 1982/83 gebaut wurden.
2005.31 CHF 5.48%
Der Marktwert der Anlage liegt bei 68,7 Millionen Franken, wie Warteck Invest am Montagabend mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Sillschweigen vereinbart. Der Kauf soll ab Januar 2026 rund 2,1 Millionen Franken an zusätzlichen Mieteinnahmen bringen.
Für die Überbauung plant Warteck in naher Zukunft eine Sanierung.
cf/ys
Basel (awp)
Bildquelle: Warteck Invest
