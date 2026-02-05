Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Übernahme
|
05.02.2026 17:03:09
Warner-Aktie leichter: Trump will sich aus Prüfung des Deals heraushalten
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich entgegen früheren Signalen aus der Prüfung der rivalisierenden Angebote für den Hollywood-Konzern Warner Brothers herauszuhalten.
Netflix will für knapp 83 Milliarden Dollar das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Brothers übernehmen. Die TV-Sender wie CNN sollen dabei in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Der Rivale Paramount bietet derweil 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der Fernsehsender.
Das Warner-Management entschied sich für das Netflix-Gebot. Paramount wandte sich danach direkt an die Aktionäre. Der Ausgang des Bieterwettstreits ist noch offen.
In den vergangenen Wochen hatte sich Trump mehrfach öffentlich zu der Bieterschlacht geäussert. Dabei interessierte ihn besonders das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem es oft kritische Stimmen zu seiner Politik gibt. So sagte Trump im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechsele. Der Sender, in dem häufig von Trump gesagte Unwahrheiten hervorgehoben werden und Politiker mit anderen Ansichten zu Wort kommen, verbreite "Gift" und "Lügen", behauptete er.
Paramount wurde im vergangenen Jahr von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison gekauft. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung ein. Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.
Trump mutmasste im Dezember auch, dass der hohe Marktanteil von Netflix im Streaming-Geschäft ein Problem bei den Übernahmeplänen sei. Er verwies auf die anstehende Wettbewerbsprüfung und sagte, er werde auch in die Entscheidung involviert sein. Dies soll nach den neuen Äusserungen nun nicht mehr der Fall sein. Allerdings ist Justizministerin Pam Bondi eine verlässliche Verbündete des Präsidenten.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Warner Bros. Discovery-Aktie zeitweise 0,91 Prozent schwächer bei 26,79 US-Dollar.
/so/DP/zb
WASHINGTON (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Warner Bros. Discovery
|
20.01.26
|Netflix switches to all-cash offer in battle for Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
12.01.26
|Paramount threatens proxy fight in battle for Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück? (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Warner Bros. Discovery
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Fokus: Dow leichter -- SMI schwächer -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag grösstenteils rote Vorzeichen aus.