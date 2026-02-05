Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Übernahme 05.02.2026 17:03:09

Warner-Aktie leichter: Trump will sich aus Prüfung des Deals heraushalten

Warner-Aktie leichter: Trump will sich aus Prüfung des Deals heraushalten

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich entgegen früheren Signalen aus der Prüfung der rivalisierenden Angebote für den Hollywood-Konzern Warner Brothers herauszuhalten.

Warner Bros. Discovery
20.82 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen
Er habe beschlossen, dass er nicht involviert sein sollte, sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. "Das Justizministerium wird sich darum kümmern."

Netflix will für knapp 83 Milliarden Dollar das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Brothers übernehmen. Die TV-Sender wie CNN sollen dabei in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Der Rivale Paramount bietet derweil 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der Fernsehsender.

Das Warner-Management entschied sich für das Netflix-Gebot. Paramount wandte sich danach direkt an die Aktionäre. Der Ausgang des Bieterwettstreits ist noch offen.

In den vergangenen Wochen hatte sich Trump mehrfach öffentlich zu der Bieterschlacht geäussert. Dabei interessierte ihn besonders das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem es oft kritische Stimmen zu seiner Politik gibt. So sagte Trump im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechsele. Der Sender, in dem häufig von Trump gesagte Unwahrheiten hervorgehoben werden und Politiker mit anderen Ansichten zu Wort kommen, verbreite "Gift" und "Lügen", behauptete er.

Paramount wurde im vergangenen Jahr von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison gekauft. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung ein. Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.

Trump mutmasste im Dezember auch, dass der hohe Marktanteil von Netflix im Streaming-Geschäft ein Problem bei den Übernahmeplänen sei. Er verwies auf die anstehende Wettbewerbsprüfung und sagte, er werde auch in die Entscheidung involviert sein. Dies soll nach den neuen Äusserungen nun nicht mehr der Fall sein. Allerdings ist Justizministerin Pam Bondi eine verlässliche Verbündete des Präsidenten.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Warner Bros. Discovery-Aktie zeitweise 0,91 Prozent schwächer bei 26,79 US-Dollar.

/so/DP/zb

WASHINGTON (awp international)

