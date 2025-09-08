VW-Aktie legt zu: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wachstum im Blick 08.09.2025 13:15:00

VW setzt bei seinen neuen Elektro-Kleinwagen auf deutliches Wachstum in Europa.

Mit den auf der IAA gezeigten neuen Modellen strebe der Konzern bei den Elektro-Kleinwagen einen Marktanteil von 20 Prozent in Europa an, sagte Konzernchef Oliver Blume auf der Automesse IAA Mobility in München. "Wir haben ein klares Ziel: Eine führende Position im Einstiegssegment in unserem Heimatmarkt Europa."

Auf der IAA zeigt VW vier neue Elektro-Kleinwagen von drei Konzernmarken, die 2026 auf den Markt kommen sollen, darunter der ID. Polo, dessen Preislisten bei knapp unter 25.000 Euro beginnen sollen. Den Auftakt soll im kommenden Jahr das Cupra-Schwestermodell Raval machen, hinzu kommen zwei SUV-Varianten VW ID. Cross und Skoda Epiq. Gebaut werden alle vier aus Kostengründen in Spanien - und sie seien wirtschaftlich profitabel, betonte Blume.

"Mit dieser neuen Fahrzeugfamilie greifen wir an in einer der volumenstärksten Fahrzeugklassen der Elektro-Mobilität, mit grossem Wachstumspotenzial", sagte der Konzernchef. Dieses Segment habe ein riesiges Potenzial. Der Markt für vollelektrische Kleinwagen in Europa werde nach 2030 rund viermal so gross sein wie jetzt. Das solle auch dem Volkswagen -Konzern Schub geben. "Jedes Jahr wollen wir mehrere hunderttausend Autos dieser Modellreihe verkaufen. Das ist unser Anspruch."

Der VW-Konzern ist in Europa nach eigenen Angaben klarer Marktführer bei den E-Autos mit 28 Prozent Marktanteil. Weltweit verkaufte der Konzern von Januar bis Juli knapp 466.000 E-Autos, bei insgesamt 4,41 Millionen Auslieferungen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte VW die Auslieferung von Batteriewagen um 47 Prozent steigern, in Europa sogar um fast 90 Prozent.

Die VW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 100,90 Euro.

MÜNCHEN (awp international) -

Bildquelle: Keystone,FotograFFF / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com