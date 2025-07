Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung im Minus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.38 Prozent tiefer bei 21’098.29 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.511 Prozent höher bei 21’286.73 Punkten in den Handel, nach 21’178.58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’303.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 21’081.69 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20’273.46 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 29.04.2025, mit 17’461.32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.07.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17’370.20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9.43 Prozent. Bei 21’303.96 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Amkor Technology (+ 18.13 Prozent auf 25.08 USD), Rambus (+ 13.87 Prozent auf 73.15 USD), Synopsys (+ 7.29 Prozent auf 635.81 USD), JetBlue Airways (+ 6.65 Prozent auf 4.65 USD) und Modine Manufacturing (+ 6.10 Prozent auf 111.95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Exelixis (-16.78 Prozent auf 36.94 USD), Neogen (-10.89 Prozent auf 4.83 USD), VeriSign (-9.32 Prozent auf 277.47 USD), PetMed Express (-9.30 Prozent auf 3.22 USD) und Ballard Power (-8.82 Prozent auf 1.86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’733’089 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.732 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

