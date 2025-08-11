|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 11:41:00
Vontobel-Aktie dennoch im Plus: Moody's senkt Kreditrating für Vontobel
Die Agentur Moody's senkt ihr Kreditrating für die Vontobel Holding und die Bank Vontobel auf "A3" von bisher "A2".
Das lang- und kurzfristige Depositenrating der Bank Vontobel bekräftigt Moody's derweil mit "Aa3/P-1" und einem stabilen Ausblick, wie es weiter heisst.
Die Agentur verweist in der Mitteilung auf den "begrenzten" Erfolg des Finanzinstituts, sein Asset Management-Geschäft wiederzubeleben. Das in der Bank stark verankerte Geschäft wirke sich negativ auf das Gesamtunternehmen aus und beeinflusse auch das Risikoprofil der Gruppe.An der SIX steht die Vontobel-Aktie am Montag zeitweise 0,83 Prozent höher bei 60,40 Franken.
tp/uh
Frankfurt (awp)
