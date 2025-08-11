Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’919 0.4%  SPI 16’623 0.3%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’132 -0.1%  Euro 0.9428 0.2%  EStoxx50 5’343 -0.1%  Gold 3’358 -1.2%  Bitcoin 98’260 2.0%  Dollar 0.8097 0.2%  Öl 66.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Roche-Aktie um Nulllinie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Leonteq-Aktie in Rot: CEO macht Fehlinterpretationen am Markt mitverantwortlich für Verluste nach Halbjahresbilanz
Vontobel-Aktie dennoch im Plus: Moody's senkt Kreditrating für Vontobel
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
Glencore-Aktie in Grün: Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Depositenrating 11.08.2025 11:41:00

Vontobel-Aktie dennoch im Plus: Moody's senkt Kreditrating für Vontobel

Vontobel-Aktie dennoch im Plus: Moody's senkt Kreditrating für Vontobel

Die Agentur Moody's senkt ihr Kreditrating für die Vontobel Holding und die Bank Vontobel auf "A3" von bisher "A2".

Vontobel
60.21 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen
Den Ausblick für die Ratings der Schweizer Bankengruppe bewertet sie neu mit "stabil" nach "negativ", wie die Ratingagentur am Freitagabend mitteilte.

Das lang- und kurzfristige Depositenrating der Bank Vontobel bekräftigt Moody's derweil mit "Aa3/P-1" und einem stabilen Ausblick, wie es weiter heisst.

Die Agentur verweist in der Mitteilung auf den "begrenzten" Erfolg des Finanzinstituts, sein Asset Management-Geschäft wiederzubeleben. Das in der Bank stark verankerte Geschäft wirke sich negativ auf das Gesamtunternehmen aus und beeinflusse auch das Risikoprofil der Gruppe.

An der SIX steht die Vontobel-Aktie am Montag zeitweise 0,83 Prozent höher bei 60,40 Franken.

tp/uh

Frankfurt (awp)

Weitere Links:

Vontobel-Aktie freundlich: Annette Nanzer wird neue Personalchefin
Vontobel-Aktie knickt ein: Vontobel erleidet Gewinnrückgang
Vontobel: führender Anbieter für strukturierte Produkte - Unser Partner im Fokus

Bildquelle: Vontobel