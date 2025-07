Volatus Aerospace-Aktie schwächelt: Volatus Aerospace sichert sich neue Millionen durch erfolgreiche Finanzierungsrunde

• Volatus Aerospace meldet erfolgreichen Abschluss von Finanzierungsrunde• Angebot vollständig gezeichnet• Bruttoerlös von rund 10 Millionen CAD

Der kanadische Drohnenhersteller Volatus Aerospace hat seine angekündigte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das gab das Unternehmen am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt. Die Privatplatzierung erfolgte über eine "Listed Issuer Financing Exemption" (LIFE), was einen vereinfachten Ablauf ermöglichte.

Millionen-Finanzierung katapultiert Verteidigungsambitionen nach vorn

Insgesamt wurden im Rahmen der Finanzierungsrunde laut Unternehmensangaben 19'230'770 Einheiten zu je 0,52 CAD ausgegeben, wobei jede Einheit aus einer Volatus-Stammaktie und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens bestand. Die Platzierung wurde damit vollständig gezeichnet und Volatus erzielte somit einen Bruttoerlös von rund 10 Millionen CAD. Vollständige Optionsscheine können innerhalb von 36 Monaten nach Ausgabe zu einem Ausübungspreis von 0,76 CAD je Aktie eingelöst werden.

Im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot zahlte Volatus Aerospace nach eigenen Angaben insgesamt 600'000 CAD als Vermittlungsprovision an "bestimmte Personen, die das Unternehmen beim LIFE-Angebot unterstützten". Die Erlöse des Angebots sollen "für die Expansion in das Verteidigungsgeschäft, die Erweiterung des Bestands an Drohnensystemen zur Deckung der gestiegenen Nachfrage in den USA, Kanada und international sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke" verwendet werden.

Wiederholt erfolgreiche Finanzierungsrunden als Vertrauensbeweis

Diese Kapitalaufnahme markiert einen strategischen Meilenstein für den Drohnenhersteller, der seine Position im Verteidigungssektor ausbauen will. Die Entscheidung, einen beträchtlichen Teil der Finanzmittel in diesen Bereich zu investieren, folgt auf einen kürzlich abgeschlossenen Auftrag über 1,85 Millionen CAD für die Lieferung spezieller ISR-Drohnen (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) an ein NATO-Mitglied.

Bemerkenswert ist auch, dass Volatus bereits wenige Monate zuvor eine LIFE-Finanzierung über 3 Millionen CAD abgeschlossen hatte. Die aufeinanderfolgenden erfolgreichen Finanzierungsrunden innerhalb weniger Monate können als deutliches Zeichen für das Vertrauen institutioneller Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens gewertet werden.

Volatus Aerospace-Aktie mit Dämpfer nach Rally

Die Aktie des Drohnenherstellers verzeichnete seit Jahresbeginn eine starke Performance von +396,55 Prozent, was Analysten unter anderem auf die Erfolge im Verteidigungssektor zurückführen. Mit dem nun gesicherten Kapital dürfte Volatus Aerospace seine Marktposition weiter festigen können.

Zuletzt ging es für die Volatus-Aktie am Donnerstag an der kanadischen Börse jedoch um 8,86 Prozent nach unten auf 0,72 CAD. Damit setzte sich der negative Trend der letzten Tage fort, denn in den vergangenen fünf Handelstagen hat der Anteilsschein insgesamt bereits Verluste in Höhe von 18,18 Prozent verkraften müssen.

