Versprechen gehalten: Nikola-Gründer verschenkt Aktien an Mitarbeiter

Trevor Milton, der sich selbst als Serienunternehmer bezeichnet, möchte mit seinem Unternehmen Nikola Motors das "Tesla der LKWs" werden. Statt auf Elektromobilität setzt der US-Konzern Nikola jedoch auf Wasserstoff als Treibstoff. Mit dieser Idee konnte der Gründer beim Nikola-Börsengang zunächst auch die Anleger überzeugen, allerdings nahmen die anfänglichen Kursgewinne inzwischen wieder ab. Gründer und Grossaktionär Milton macht das jedoch nicht arm: Laut Bloombergs Milliardär-Index, einem Ranking der 500 reichsten Menschen der Welt, besitzt er dennoch ein Vermögen von 4,6 Milliarden US-Dollar.

Diese Zahl dürfte jedoch bald etwas nach unten korrigiert werden, denn der Firmengründer will mehr als sechs Millionen Aktien aus seinem Privatbesitz an seine ersten 50 Mitarbeiter verschenken. Das gab der Nikola-Boss am 26. August in einem Twitter-Beitrag und einer Pressemitteilung bekannt. Die Aktien haben einen Gesamtwert von mehr als 200 Millionen US-Dollar und müssen von den Mitarbeitern bis mindestens Dezember gehalten werden.

This is how you raise all ships and help employees and their families for generations to come. It's nearly 1/4 billion in value as of today's price. A rising tide raises all ships.