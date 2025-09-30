Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’855 0.6%  Bitcoin 90’677 -0.5%  Dollar 0.7960 -0.2%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Axxion wird neuer ETF-Emittent an der Schweizer Börse SIX
BBVA-Aktie tiefer: Sabadell-Übernahmeangebot überarbeitet - Aktionäre profitieren von Dividende
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
LLB-Aktie: Adrian Eggenberger wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Tochter
Swiss Prime Site-Aktie: Fonds Swiss Prime Site Solutions plant Kapitalerhöhung Ende Oktober
Suche...
200.- Saxo-Deal
30.09.2025 08:39:36

Versicherte zahlten 2024 im Schnitt 190 Franken Verwaltungskosten

Zürich (awp) - Schweizer Krankenkassen haben einem Vergleich zufolge 2024 in der Grundversicherung im Schnitt 190 Franken Verwaltungskosten pro versicherte Person ausgewiesen. Die Unterschiede waren allerdings gross: Während die günstigste Kasse weniger als 100 Franken auswies, lag die teuerste bei über 500 Franken.

Laut einer Auswertung des Vergleichsdienstes Moneyland auf Basis von Daten des Bundes entsprachen die Gesamtkosten 1,74 Milliarden Franken oder 4,5 Prozent der risikobereinigten Prämien. Die Verwaltungsausgaben blieben gegenüber 2023 stabil, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.

Den grössten Posten bildeten die Personalkosten mit 1,22 Milliarden Franken, gefolgt vom übrigen Betriebsaufwand mit 368 Millionen. Werbung schlug mit 73 Millionen zu Buche, Provisionen mit 50 Millionen.

Insgesamt machten die Verwaltungskosten pro Versichertem weniger als 16 Franken pro Monat aus. "Ausschlaggebend für die hohen Krankenkassenprämien sind die medizinischen Leistungen, die rund 95 Prozent der Prämienkosten ausmachen", liess sich der Moneyland-Gesundheitsexperte Felix Oeschger in der Mitteilung zitieren.

Die Unterschiede zwischen den Kassen fielen beträchtlich aus. Am günstigsten war Luzerner Hinterland mit 95 Franken pro Person, gefolgt von Sumiswalder (102 Franken) und Sodalis (125 Franken). Am teuersten war Birchmeier mit 513 Franken. Unter den zwölf grössten Anbietern erwies sich die CSS mit 154 Franken pro Versicherten als am effizientesten, während Assura mit 262 Franken am oberen Ende lag.

to/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Goldpreis setzt Rally fort
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 12‘000-Punkte-Marke
29.09.25 Logo WHS FactSet Aktienanalyse: Der unverzichtbare Datenpionier der Finanzwelt
29.09.25 Schwacher Dollar als Rückenwind für Emerging Markets?
29.09.25 SMI mit versöhnlichem Wochenausklang
29.09.25 Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’513.68 19.66 S90BBU
Short 12’787.24 13.55 S2S3KU
Short 13’270.16 8.72 BTTSBU
SMI-Kurs: 12’006.71 29.09.2025 17:31:49
Long 11’505.31 18.74 BO0SVU
Long 11’241.17 13.32 B45S7U
Long 10’801.38 8.98 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Möglicher US-Shutdown im Blick: SMI startet kaum verändert -- DAX zum Auftakt auf Richtungssuche -- Asiens Börsen bei geringen Ausschlägen uneinheitlich
Lufthansa-Aktie in Grün: Stellenabbau soll Margenanstieg sichern
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Electronic Arts To Be Acquired By PIF, Silver Lake, And Affinity Partners For $55 Bln; EA Stock Up

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}