|
30.09.2025 08:39:36
Versicherte zahlten 2024 im Schnitt 190 Franken Verwaltungskosten
Zürich (awp) - Schweizer Krankenkassen haben einem Vergleich zufolge 2024 in der Grundversicherung im Schnitt 190 Franken Verwaltungskosten pro versicherte Person ausgewiesen. Die Unterschiede waren allerdings gross: Während die günstigste Kasse weniger als 100 Franken auswies, lag die teuerste bei über 500 Franken.
Laut einer Auswertung des Vergleichsdienstes Moneyland auf Basis von Daten des Bundes entsprachen die Gesamtkosten 1,74 Milliarden Franken oder 4,5 Prozent der risikobereinigten Prämien. Die Verwaltungsausgaben blieben gegenüber 2023 stabil, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.
Den grössten Posten bildeten die Personalkosten mit 1,22 Milliarden Franken, gefolgt vom übrigen Betriebsaufwand mit 368 Millionen. Werbung schlug mit 73 Millionen zu Buche, Provisionen mit 50 Millionen.
Insgesamt machten die Verwaltungskosten pro Versichertem weniger als 16 Franken pro Monat aus. "Ausschlaggebend für die hohen Krankenkassenprämien sind die medizinischen Leistungen, die rund 95 Prozent der Prämienkosten ausmachen", liess sich der Moneyland-Gesundheitsexperte Felix Oeschger in der Mitteilung zitieren.
Die Unterschiede zwischen den Kassen fielen beträchtlich aus. Am günstigsten war Luzerner Hinterland mit 95 Franken pro Person, gefolgt von Sumiswalder (102 Franken) und Sodalis (125 Franken). Am teuersten war Birchmeier mit 513 Franken. Unter den zwölf grössten Anbietern erwies sich die CSS mit 154 Franken pro Versicherten als am effizientesten, während Assura mit 262 Franken am oberen Ende lag.
to/uh
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerMöglicher US-Shutdown im Blick: SMI startet kaum verändert -- DAX zum Auftakt auf Richtungssuche -- Asiens Börsen bei geringen Ausschlägen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist zum Handelsstart am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt prägt Zurückhaltung den Handelsauftakt. In Fernost sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}