Analystenprognosen 02.10.2025 19:17:00

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.

Nik b
9670.00 ARS 7.38%
Im September 2025 haben 9 Experten die Nike-Aktie analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 78,56 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,83 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 69,73 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.115,00 USD64,9229.09.2025
UBS AG71,00 USD1,8229.09.2025
RBC Capital Markets90,00 USD29,0718.09.2025
RBC Capital Markets76,00 USD8,9904.09.2025

Nike-Aktie im Blick: Auswirkungen des Vietnam-Handelsabkommens und Analystenstimmen
So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht
Nike-Aktie springt hoch: Zahlen besser als erwartet

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

