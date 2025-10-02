Nik b Aktie 1060394 / ARDEUT111341
02.10.2025 19:17:00
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.
Im September 2025 haben 9 Experten die Nike-Aktie analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 78,56 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,83 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 69,73 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|115,00 USD
|64,92
|29.09.2025
|UBS AG
|71,00 USD
|1,82
|29.09.2025
|RBC Capital Markets
|90,00 USD
|29,07
|18.09.2025
|RBC Capital Markets
|76,00 USD
|8,99
|04.09.2025
Redaktion finanzen.ch
