Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Letztendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0.32 Prozent auf 31’112.07 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 318.257 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.310 Prozent auf 31’307.89 Punkte an der Kurstafel, nach 31’211.23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’392.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’111.25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 29’742.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, lag der MDAX-Kurs bei 27’266.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25’688.25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20.97 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’752.97 Punkten. 23’135.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 3.48 Prozent auf 69.80 EUR), EVOTEC SE (+ 2.79 Prozent auf 7.30 EUR), TRATON (+ 2.32 Prozent auf 30.00 EUR), AIXTRON SE (+ 2.10 Prozent auf 16.02 EUR) und Bilfinger SE (+ 2.05 Prozent auf 94.45 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-3.83 Prozent auf 72.22 EUR), HENSOLDT (-2.95 Prozent auf 101.90 EUR), Aurubis (-2.61 Prozent auf 91.55 EUR), United Internet (-2.56 Prozent auf 25.12 EUR) und Ströer SE (-2.46 Prozent auf 47.60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’968’235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 28.844 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch