VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Abend auf rotes Terrain

Die VeriSign-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 242,70 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'206 Punkten steht. Bei 242,11 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 245,14 USD. Zuletzt wechselten 82'534 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,90 Prozent. Bei 191,12 USD erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,25 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.10.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 419.10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 390.60 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Starinvestor-Investments: Diese Aktien kaufte und verkaufte Warren Buffetts Berkshire Hathaway in Q1 2025