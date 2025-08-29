VAT kündigt Veränderung in der Geschäftsleitung an

VAT Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Finn Felsberg, Executive Vice President der Semiconductor Solutions Group (SSG) und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt die VAT, um eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens zu verfolgen. Finn trat im Dezember 2023 in die VAT ein und war in seiner Funktion verantwortlich für das weltweite Halbleitergeschäft der Gruppe, einschliesslich der Kernaktivitäten im Ventilbereich, des Geschäfts für angrenzende Produkte sowie die konzernweite F&E-Funktion. Während seiner Amtszeit konnte die VAT ihre führende Produkt- und Marktposition weiter ausbauen, insbesondere im Kerngeschäft mit Ventilen. Gleichzeitig wurden erhebliche zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten in angrenzenden Produkt- und Servicebereichen erschlossen. Zudem hat er ein starkes und agiles internes Mindset zur Entwicklung zukünftiger Geschäftsbereiche entlang der Vakuumkette gefördert. Wir danken Finn für seinen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zum Erfolg der VAT und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg. Mit sofortiger Wirkung und bis die Nachfolgelösung bestimmt ist, wird Urs Gantner, CEO und ehemaliger EVP der Semiconductor Solutions Group, die Leitung der Aktivitäten im Halbleiterbereich übernehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von:

