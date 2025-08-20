Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
BACHEM-Aktie in Rot: CEO Meier nicht länger mit Doppelrolle - Van Hees wird neuer COO
TAG Immobilien-Aktie in Rot: Kapitalerhöhung und Aufstockung der Wandelschuldverschreibung abgeschlossen
Gewinnsteigerung 20.08.2025 12:51:03

Valora-Aktie: Umsatz erneut auf Rekordniveau

Valora-Aktie: Umsatz erneut auf Rekordniveau

Der Kiosk- und Brezelkönigkonzern Valora hat im ersten Halbjahr 2025 beim Umsatz das Rekordniveau des Vorjahres gehalten.

Getrieben wurden die Verkäufe erneut vom Geschäft mit Schnellverpflegung und Kiosken (Convenience Retail), insbesondere in den Kategorien Lebensmittel und Tabakwaren.

Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,4 Milliarden Franken und lag damit währungsbereinigt auf Vorjahreshöhe, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 1,4 Prozent auf 43,7 Millionen Franken.

Als Treiber hebt Valora die konsequente Umsetzung seiner sogenannten "Foodvenience"-Strategie hervor, die frische Verpflegung zum Mitnehmen mit dem Convenience-Retail-Geschäft verbinden soll. Im Detailhandel mit den Avec-Läden und K Kiosks verzeichneten Lebensmittel und Tabakwaren das grösste Umsatzplus.

Zudem baute der Kiosk-Konzern seine Präsenz in Deutschland aus: Bis Sommer 2026 sollen über 80 ServiceStore-Standorte der Deutschen Bahn unter der Marke Avec neu eröffnet werden.

Auch im Food-Service-Geschäft mit den Marken BackWerk, Ditsch und Brezelkönig erzielte Valora den Angaben zufolge ein solides Ergebnis. Die Brezelbäckerei Ditsch legte insbesondere im deutschen Markt zu. In den USA wurde die 2024 eröffnete zweite Ditsch-Produktionsstätte in Cincinnati weiter hochgefahren.

Internationale Anerkennung erhielt Valora für den Avec-Flagship-Laden an der Zürcher Freiestrasse: Das Shop-Konzept "The Kitchen" wurde als erster Detailhändler im deutschsprachigen Raum mit dem Titel "European Convenience Retailer of the Year" ausgezeichnet.

Valora gehört seit 2022 zum mexikanischen Getränke- und Handelskonzern Fomento Económico Mexicano (Femsa). Femsa ist einer der weltweit grössten Betreiber von Convenience-Geschäften und auch Mehrheitsaktionär des Brauereikonzerns Heineken.

jl/cg

Muttenz (awp)

Weitere Links:

Valora beruft Pierre Lechartier zum neuen CFO

Bildquelle: Keystone,Valora

