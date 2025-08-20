Valora-Aktie: Umsatz erneut auf Rekordniveau

Getrieben wurden die Verkäufe erneut vom Geschäft mit Schnellverpflegung und Kiosken (Convenience Retail), insbesondere in den Kategorien Lebensmittel und Tabakwaren.

Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,4 Milliarden Franken und lag damit währungsbereinigt auf Vorjahreshöhe, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 1,4 Prozent auf 43,7 Millionen Franken.

Als Treiber hebt Valora die konsequente Umsetzung seiner sogenannten "Foodvenience"-Strategie hervor, die frische Verpflegung zum Mitnehmen mit dem Convenience-Retail-Geschäft verbinden soll. Im Detailhandel mit den Avec-Läden und K Kiosks verzeichneten Lebensmittel und Tabakwaren das grösste Umsatzplus.

Zudem baute der Kiosk-Konzern seine Präsenz in Deutschland aus: Bis Sommer 2026 sollen über 80 ServiceStore-Standorte der Deutschen Bahn unter der Marke Avec neu eröffnet werden.

Auch im Food-Service-Geschäft mit den Marken BackWerk, Ditsch und Brezelkönig erzielte Valora den Angaben zufolge ein solides Ergebnis. Die Brezelbäckerei Ditsch legte insbesondere im deutschen Markt zu. In den USA wurde die 2024 eröffnete zweite Ditsch-Produktionsstätte in Cincinnati weiter hochgefahren.

Internationale Anerkennung erhielt Valora für den Avec-Flagship-Laden an der Zürcher Freiestrasse: Das Shop-Konzept "The Kitchen" wurde als erster Detailhändler im deutschsprachigen Raum mit dem Titel "European Convenience Retailer of the Year" ausgezeichnet.

Valora gehört seit 2022 zum mexikanischen Getränke- und Handelskonzern Fomento Económico Mexicano (Femsa). Femsa ist einer der weltweit grössten Betreiber von Convenience-Geschäften und auch Mehrheitsaktionär des Brauereikonzerns Heineken.

jl/cg

Muttenz (awp)