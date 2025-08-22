Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.08.2025 22:51:40

US-ZOLL-BLOG/Trump plant Zölle auf Möbelimporte

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump plant Zölle auf Möbelimporte

Die USA werden wahrscheinlich Zölle auf importierte Möbel erheben. US-Präsident Trump kündigte am Freitag eine neue Untersuchung an, die Abgaben auf im Ausland hergestellte Stühle, Sofas und andere Einrichtungsgegenstände vorsieht. Die Regierung werde "eine grosse Zolluntersuchung über Möbel, die in die Vereinigten Staaten kommen, einleiten", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu, dass die Untersuchung innerhalb von 50 Tagen abgeschlossen sein werde.

Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA

Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.

Kanada schafft Zölle auf einige US-Importe ab - Kreise

Kanada macht den USA Zugeständnisse. Ottawa werde seinen 25-Prozent-Zoll auf etwa die Hälfte der seit März mit einem Zoll in dieser Höhe belegten Waren abschaffen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Entscheidung betreffe Waren im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar. Zölle auf Stahl, Aluminium und Autos blieben bestehen, so die Informanten. Am Vortag hatten der kanadische Premierminister Mark Carney und US-Präsident Donald Trump erstmals seit den gescheiterten Verhandlungen für ein Handelsabkommen miteinander gesprochen. Carney bezeichnete das Gespräch als "produktiv".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 16:52 ET (20:52 GMT)

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

