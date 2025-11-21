|
21.11.2025 10:19:40
US-Arbeitsmarktberichte für Oktober und November am 16. Dezember
DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS) hat seinen Kalender für die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aktualisiert. Demnach werden die Arbeitsmarktberichte für Oktober und November zusammen am 16. Dezember veröffentlicht. Das bedeutet, dass der am Donnerstag veröffentlichte September-Bericht der letzte vor der Fed-Zinsentscheidung am 10. Dezember war. Weitere Termine: Erzeugerpreise für September (25. November), Importpreise (3. Dezember), Jolts für September gestrichen, Jolts für Oktober (9. Dezember).
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/DJN/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2025 04:20 ET (09:20 GMT)
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnsicherheit über US-Zinspolitik: SMI-Schwergerichte sichern grüne Vorzeichen -- DAX dämmt Verluste ein - 23'000-Punkte-Marke zurück erobert -- Asiens Börsen gehen tiefrot ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt fassen Anleger nach rotem Start wieder etwas Mut. Deutsche Anleger treten als Verkäufer auf, die Verluste werden aber kleiner. In Fernost dominierten am Freitag die Bären.