SMI 12'574 0.2%  SPI 17'275 0.1%  Dow 45'752 -0.8%  DAX 23'144 -0.6%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5'524 -0.8%  Gold 4'056 -0.5%  Bitcoin 67'008 -4.0%  Dollar 0.8049 -0.1%  Öl 62.6 -0.9% 
21.11.2025 10:19:40

US-Arbeitsmarktberichte für Oktober und November am 16. Dezember

DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS) hat seinen Kalender für die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aktualisiert. Demnach werden die Arbeitsmarktberichte für Oktober und November zusammen am 16. Dezember veröffentlicht. Das bedeutet, dass der am Donnerstag veröffentlichte September-Bericht der letzte vor der Fed-Zinsentscheidung am 10. Dezember war. Weitere Termine: Erzeugerpreise für September (25. November), Importpreise (3. Dezember), Jolts für September gestrichen, Jolts für Oktober (9. Dezember).

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/DJN/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 04:20 ET (09:20 GMT)

10:29 ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich erstmals seit Mai
10:27 ROUNDUP: CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu
10:22 ROUNDUP: Endspurt der Klimakonferenz nach Feuer auf Gelände
10:19 Umweltminister: Brauchen fossilen Ausstiegsplan in Brasilien
10:12 Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich erstmals seit Mai
10:07 Wieder israelischer Luftangriff in Gaza - Armee: Terroristen
10:04 APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an...
10:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht kurz unter 23.000 Punkte
09:42 Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende
10:06 MTU-Aktie fester: Beträchtliche Aufträge bei Luftfahrtmesse in Dubai eingesammelt