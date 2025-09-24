Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’149 -0.3%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’728 -1.0%  Bitcoin 90’429 2.0%  Dollar 0.7952 0.5%  Öl 69.2 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Eli Lilly baut neues Werk - Novo Nordisk-Aktie gerät stärker in den Konkurrenzkampf
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
uniQure-Aktie klettert um 266 Prozent: Huntington-Erfolg beflügelt
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
Suche...
200.- Saxo-Deal

uniQure B.V. Aktie 23539614 / NL0010696654

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Höhenflug 24.09.2025 20:06:27

uniQure-Aktie klettert um 266 Prozent: Huntington-Erfolg beflügelt

uniQure-Aktie klettert um 266 Prozent: Huntington-Erfolg beflügelt

Ein Durchbruch bei einer bislang unheilbaren Krankheit katapultiert die uniQure-Aktie in ungeahnte Höhen. Die Gentherapie AMT-130 zeigt erstmals überzeugende Wirksamkeit gegen Huntington.

uniQure B.V.
4.30 CHF 0%
Kaufen Verkaufen
• Kurssprung nach medizinischem Meilenstein
• Durchbruch bei Huntington
• Studiendaten zeigen klare Wirksamkeitssignale

Die uniQure-Aktie erlebt einen spektakulären Höhenflug, wie er selbst in der volatilen Biotech-Branche selten vorkommt. Auslöser sind bahnbrechende Ergebnisse aus der Phase-I/II-Studie der Gentherapie AMT-130, die bei Huntington-Patienten den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen konnte. Der wissenschaftliche Erfolg katapultiert die Aktie in Frankfurt zeitweise 266,74 Prozent nach oben auf 42,23 Euro.

Besonders bemerkenswert: Die Therapie verspricht mit einer einzigen Behandlung langfristige Wirkung bei einer Erkrankung, für die es bisher kaum Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die Studiendaten zeigen erstmals klare Wirksamkeitssignale bei einem akzeptablen Sicherheitsprofil - ein Durchbruch, der Huntington-Patienten weltweit Hoffnung gibt.

Milliardenmarkt in Sicht - aber noch Hürden zu überwinden

Für Anleger könnte uniQure am Beginn einer Erfolgsgeschichte stehen. Was bisher nur ein Forschungsprojekt in der Pipeline war, entwickelt sich nun zu einem potenziellen Blockbuster-Produkt mit Milliardenumsätzen. Das Unternehmen bereitet sich bereits finanziell auf den Zulassungsprozess und eine mögliche Markteinführung vor.

Dennoch bleibt die Aktie trotz der Euphorie ein spekulatives Investment. Die entscheidende Phase-III-Studie steht noch aus, und erst deren Ergebnisse werden über die tatsächliche Zulassungsfähigkeit entscheiden.

Was die Gentherapie AMT-130 so revolutionär macht

Die Huntington-Krankheit ist eine erbliche neurodegenerative Erkrankung, die bisher als unheilbar gilt. AMT-130 könnte das ändern, indem die Gentherapie direkt an der Wurzel des Problems ansetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Medikamenten, die nur Symptome lindern, verspricht diese Behandlung eine grundlegende Veränderung des Krankheitsverlaufs.

Sollte die Therapie alle weiteren Studienphasen erfolgreich durchlaufen, würde dies nicht nur für Huntington-Patienten einen Durchbruch bedeuten, sondern könnte auch die Forschung an anderen Gentherapien beflügeln. uniQure positioniert sich damit als Pionier in einem zukunftsträchtigen Segment der Biotechnologie.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen

Bildquelle: laviana / Shutterstock.com