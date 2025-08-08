Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Im Abwärtssog 08.08.2025 20:45:04

Under Armour-Aktie bricht ein: Quartalszahlen sorgen für herben Dämpfer

Under Armour-Aktie bricht ein: Quartalszahlen sorgen für herben Dämpfer

Die Aktien des Sportartikelherstellers Under Armour brechen nach enttäuschenden Quartalszahlen zweistellig ein. Der Konzern kämpft mit einer drastisch rückläufigen Nachfrage in Nordamerika.

• Under Armour kämpft mit Umsatzrückgang
• Prognose fürs laufende Quartal enttäuscht
• Aktie bricht ein

Under Armour muss einen Gesamtumsatzrückgang von vier Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar verkraften. Besonders der nordamerikanische Markt zeigt mit einem Minus von 5 Prozent auf 670 Millionen US-Dollar deutliche Schwächen. Auch international schrumpfte der Umsatz um ein Prozent auf 467 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust betrug 2,612 Millionen US-Dollar nach 305,423 Millionen im Vorjahresquartal.

Für das zweite Geschäftsquartal rechnet das Management mit einem Umsatzrückgang zwischen 6 und 7 Prozent. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Durchschnitt nur mit einem Minus von 2,9 Prozent gerechnet - die tatsächliche Prognose fällt damit mehr als doppelt so negativ aus.

Schuhe brechen ein, Accessoires als einziger Lichtblick

Besonders dramatisch entwickelte sich das Schuhgeschäft mit einem Einbruch von 14 Prozent auf 266 Millionen US-Dollar. Der Bekleidungsumsatz sank um 1 Prozent auf 747 Millionen US-Dollar. Einzig der Accessoire-Bereich konnte mit einem Plus von 8 Prozent auf 100 Millionen US-Dollar zulegen.

Diese Zahlen reihen sich ein in die allgemeine Krise der Sportartikelbranche, unter der auch Marktführer wie Nike, adidas und PUMA aktuell leiden.

Umstrukturierung

Under Armour befindet sich seit 2024 in einem Umstrukturierungsprozess. CEO Kevin Plank versucht, das Unternehmen wieder zu seinen innovativen Wurzeln zurückzuführen. "Wir freuen uns, dass unsere Quartalsergebnisse unsere Erwartungen erfüllt oder übertroffen haben, während wir eine mutige Transformation vorantreiben - hin zu einer Marke, bei der sportliche Glaubwürdigkeit, Innovation und Stil auf operative Disziplin treffen", sagte der Präsident und CEO in der Pressemitteilung. "Trotz anhaltender Unsicherheit gewinnt unsere Marke an Stärke, und wir setzen unseren strategischen Plan mit Klarheit und Zuversicht um."

So reagiert die Under Armour-Aktie

Die Anleger zeigen sich allerdings äusserst besorgt und schicken die Aktie am Freitag zweistellig in den Keller: So geht es an der NYSE zeitweise 19,65 Prozent runter auf 5,34 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

