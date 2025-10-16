Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’596 0.5%  SPI 17’330 0.4%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’142 -0.2%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’606 0.0%  Gold 4’229 0.5%  Bitcoin 88’848 0.8%  Dollar 0.7963 -0.1%  Öl 62.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
EMS-CHEMIE-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten - Überanhme von Eftec
Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SoftBank-Aktie stark gesucht: Gericht weist Greensill-Klage von CS-Fonds ab
Goldpreis: Kein Ende der Rekordfahrt in Sicht
Suche...
Plus500 Depot
16.10.2025 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Beige Book zeigt kaum veränderte Wirtschaftstätigkeit

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem letzten Bericht kaum verändert. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten drei Bezirke einen leichten bis mässigen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit, fünf meldeten keine Veränderung, und vier stellten eine leichte Abschwächung fest. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe war je nach Distrikt unterschiedlich. Die meisten Berichte wiesen jedoch auf schwierige Bedingungen aufgrund höherer Zölle und einer nachlassenden Gesamtnachfrage hin. Die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum waren je nach Bezirk und Sektor unterschiedlich. In einigen Distrikten verbesserte sich die Stimmung. Ein Distrikt wies auf das Abwärtsrisiko für das Wachstum durch einen längeren Shutdown hin.

Britische Wirtschaft wächst im August wie erwartet

Die britische Wirtschaft ist im August wie erwartet gewachsen. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 1,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,1 und 1,3 Prozent prognostiziert. Im Schnitt der drei Monate bis August stieg das BIP um 0,3 Prozent gegenüber den vorangegangenen drei Monaten und um 1,5 Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden war ein Dreimonatsrate von 0,3 Prozent. Die Industrieproduktion erhöhte sich im August um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von 0,1 Prozent prognostiziert. Das vorläufig für Juli gemeldete Minus von 0,9 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert. Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 21,2 (Juli: 20,6) Milliarden Pfund auf.

Trump: Indien plant Aussetzung der Ölkäufe aus Russland

Indien plant laut US-Präsident Donald Trump, den Kauf von russischem Öl auszusetzen. Dies habe ihm Indiens Premierminister Narendra Modi mitgeteilt. "Er hat mir versichert, dass kein Öl mehr aus Russland gekauft wird. Vielleicht ist das eine Eilmeldung", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office. Trump äusserte sich frustriert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den langwierigen Prozess zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. "Wenn Indien kein Öl kauft, wird es viel einfacher", sagte Trump. "In kurzer Zeit werden sie kein Öl mehr aus Russland kaufen." Trump sagte, er gehe davon aus, dass Indien die Käufe aus Russland wieder aufnehmen werde, wenn der Krieg vorbei sei.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug -0,9% (PROG: +0,3%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug +1,6% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

08:58 Heute ABB und Nestlé im Fokus
08:03 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
06:55 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
06:13 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Der nächste Erholungsversuch
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.06 BP9SUU
Short 13’249.34 13.95 BTTSBU
Short 13’759.37 8.85 B19SNU
SMI-Kurs: 12’595.64 16.10.2025 09:09:33
Long 11’959.81 19.50 SRKBVU
Long 11’660.88 13.28 SSTBSU
Long 11’199.45 8.98 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- SMI schliesst im Plus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus
Plug Power-Aktie nach Höhenflug in Rot: Droht eine Blase bei Energieaktien?
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:20 CDU-Verteidigungsexperte Röwekamp verteidigt Losverfahren
09:19 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit geringfügigen Verlusten
09:17 Börse Frankfurt-News: "Sturz schnell aufgefangen" (Marktstimmung)
09:17 Börse Frankfurt-News: "Sturz schnell aufgefangen" (Marktstimmung)
09:14 Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
09:13 Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - TSMC mit starken Zahlen
09:13 GNW-News: Bitwise erweitert Staking-ETP-Angebot mit Einführung von Celestia ETP an der Euronext Paris
08:53 AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk nach optimistischerem Blick vorbörslich auf Juli-Hoch
08:48 Millionen Menschen haben zu wenig Geld zum Heizen
08:41 Nestle will Schuldenabbau angehen