Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’277 0.5%  SPI 17’030 0.5%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’702 0.3%  Euro 0.9342 -0.1%  EStoxx50 5’385 0.4%  Gold 3’621 -0.5%  Bitcoin 91’123 0.1%  Dollar 0.7996 0.1%  Öl 67.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie man das Depot rechtzeitig für die Rente absichert
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
BLKB-Aktie mit leichtem Minus: BLKB-Gutachter stellen Mängel und Versäumnisse fest
Idorsia-Aktie kaum verändert: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Suche...
11.09.2025 13:29:42

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Aussenhandelsverband BGA rechnet für 2025 mit Exporteinbruch

Der Bundesverband Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA) rechnet damit, dass die deutschen Ausfuhren im laufenden Jahr deutlich sinken, die Einfuhren dagegen stark steigen werden. Wie der BGA mitteilte, prognostiziert er im Ergebnis einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen für 2025 einen Rückgang der nominalen Exporte um 2,5 Prozent und einen Anstieg der Importe um 4,5 Prozent. "Die deutschen Exporteure kämpfen an vielen Fronten. Im Welthandel bestehen wesentliche Risiken fort, insbesondere durch den anhaltenden Trend zu Handelsbarrieren, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Weltkonjunktur", heisst es in einer Erklärung von BGA-Präsident Dirk Jandura.

IEA: Weltweiter Ölangebotsüberschuss dürfte zunehmen

Die globalen Ölmärkte müssen sich nach Aussage der Internationalen Energie-Agentur (IEA) auf einen noch grösseren Überschuss als bisher erwartet einstellen, weil das Angebotswachstum die Nachfrage weiterhin bei weitem übersteigt. Die in Paris ansässige Organisation prognostiziert in ihrem aktuellen Monatsbericht nun ein Wachstum des täglichen Ölangebots von 2,7 (bisher: 2,5) Millionen Barrel in diesem Jahr und von 2,1 (1,9) Millionen im nächsten Jahr. Sie prognostiziert für die globale tägliche Nachfrage in diesem Jahr ein Wachstum von 737.000 (685.000) Barrel. Für das nächste Jahr wird ein Nachfragewachstum von 698.000 Barrel pro Tag erwartet.

Reeder melden mehr hybride Angriffe auf Schiffe in Ostsee

Deutsche Reeder verzeichnen einen starken Anstieg absichtlicher Störungen der Navigationssysteme ihrer Schiffe in der Ostsee. "Die Zahl hybrider Angriffe auf die Handelsschifffahrt nimmt spürbar zu und ist eine grosse sicherheitstechnische Herausforderung für Reedereien", sagte Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, dem Spiegel. Mitgliedsunternehmen meldeten mittlerweile "beinahe täglich" Vorfälle. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 gebe es "eine deutliche Zunahme", auch in deutschen Gewässern. Die Herkunft lasse sich nur schwer eindeutig nachweisen. Attacken gebe es mit Störsendern, aber auch durch Cyberangriffe auf das Navigationssystem GPS oder das automatische Identifikationssystem AIS, das Position, Kurs und Geschwindigkeit an andere Schiffe übermittelt. Durch die Manipulationen und Ausfälle der Systeme drohten Navigationsdaten unbrauchbar oder Schiffe für andere unsichtbar zu werden.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins auf 40,5% (zuvor: 43,0%)

Die Zentralbank der Türkei hat ihre Geldpolitik gelockert. Wie sie mitteilte, sinkt der Leitzins auf 40,5 (zuvor: 43,0) Prozent. Die Zentralbank begründete ihre Entscheidung mit einer Verlangsamung des Inflationstrends. Zwar sei das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal höher als erwartet gewesen, doch bleibe die binnenwirtschaftliche Endnachfrage schwach. "Jüngste Daten deuten darauf hin, dass sich die Nachfragebedingungen in disinflationärem Terrain befinden", heisst es im geldpolitischen Statement.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

12:37 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
10:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Streaming - Stimmungsvolle Unterhaltung / Chemie-Industrie - Auf Bodensuche
10:32 The Kraft Heinz Company teilt sich auf
09:46 SMI setzt Konsolidierung fort
09:04 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
10.09.25 Logo WHS Chewy Aktienanalyse vor den Zahlen – alles aus einem Shop für Hund, Katze & Co
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’751.37 19.44 SS4MTU
Short 12’993.65 14.00 UBSKMU
Short 13’483.78 8.94 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’277.71 11.09.2025 13:16:34
Long 11’752.70 19.92 SQBBAU
Long 11’465.62 13.61 BBWS3U
Long 10’968.83 8.81 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Anleger warten auf Impulse: Goldpreis korrigiert nach Rekordständen
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten: SMI etwas höher -- DAX mit leichtem Plus -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Idorsia-Aktie kaum verändert: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Synopsys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RENK-Aktie legt zu: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Strategische Investition in Quantencomputing-Startup QuEra
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran - 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung angestrebt
Klarna-Aktien überzeugen beim Börsendebüt
Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}