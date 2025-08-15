ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Schweizer BIP-Wachstum verlangsamt sich im 2. Quartal auf 0,1%

Das Wirtschaftswachstum der Schweiz hat sich im zweiten Quartal stark verlangsamt, nachdem es im ersten Quartal von starken Vorzieheffekten im Vorfeld höherer US-Zölle gestützt worden war. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag in einer Schnellschätzung mitteilte. Im ersten Quartal war das BIP um 0,8 Prozent gestiegen.

Hongkong BIP 2Q saisonbereinigt +0,4% gg 1Q

Taiwan BIP 2Q revidiert +8,01% gg Vorjahr (vorläufig: +7,96%)

Taiwan BIP 2Q revidiert +3,05% gg Vorquartal (vorläufig: +3,08%)

Taiwan BIP-Prognose 2025 +4,45% nach +3,10%

