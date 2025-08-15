Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’062 0.5%  SPI 16’757 0.4%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’400 0.1%  Euro 0.9417 0.0%  EStoxx50 5’447 0.2%  Gold 3’342 0.2%  Bitcoin 96’035 0.3%  Dollar 0.8060 -0.3%  Öl 66.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Intel-Aktie zieht an: US-Regierung zieht offenbar Einstieg bei Intel in Betracht
D-Wave Quantum-Aktie in Rot: Top-Manager trennen sich von Anteilen in Millionenhöhe
DroneShield-Aktie schwächer: DroneShield unterstützt Mikrodrohnen-Meisterschaft als Sponsor
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
Suche...
15.08.2025 13:29:43

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Schweizer BIP-Wachstum verlangsamt sich im 2. Quartal auf 0,1%

Das Wirtschaftswachstum der Schweiz hat sich im zweiten Quartal stark verlangsamt, nachdem es im ersten Quartal von starken Vorzieheffekten im Vorfeld höherer US-Zölle gestützt worden war. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag in einer Schnellschätzung mitteilte. Im ersten Quartal war das BIP um 0,8 Prozent gestiegen.

Hongkong BIP 2Q saisonbereinigt +0,4% gg 1Q

Taiwan BIP 2Q revidiert +8,01% gg Vorjahr (vorläufig: +7,96%)

Taiwan BIP 2Q revidiert +3,05% gg Vorquartal (vorläufig: +3,08%)

Taiwan BIP-Prognose 2025 +4,45% nach +3,10%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:13 Europäische Bauunternehmen: Schlüsselakteure für die Infrastruktur der Zukunft
09:24 SMI holt sich 12.000-Punkte-Marke zurück
09:14 SG-Marktüberblick: 15.08.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 50-Tage-Linie im Fokus
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’554.60 19.79 B0LSNU
Short 12’830.22 13.64 BVKSPU
Short 13’288.10 8.94 1CUBSU
SMI-Kurs: 12’063.17 15.08.2025 13:47:43
Long 11’565.38 19.47 BAES3U
Long 11’320.53 13.96 BZ9S1U
Long 10’823.95 8.88 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Tatiana Popova / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}