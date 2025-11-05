Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’377 0.6%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 3’983 1.3%  Bitcoin 84’155 2.2%  Dollar 0.8107 0.1%  Öl 63.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Rheinmetall345850
Top News
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal
05.11.2025 19:02:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatsektor schafft im Oktober mehr Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 42.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 22.000 Jobs vorausgesagt. Im September waren unter dem Strich 29.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, und damit 3.000 weniger als ursprünglich gemeldet. "Private Arbeitgeber haben im Oktober zum ersten Mal seit Juli wieder neue Stellen geschaffen, aber im Vergleich zu unseren früheren Berichten in diesem Jahr war die Zahl der Neueinstellungen eher gering", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson.

US-Rohöllagerbestände deutlich gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 31. Oktober ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,202 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,858 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,729 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,941 Millionen gesunken waren.

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Oktober

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Oktober beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,4 (Vormonat: 50,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,5 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Oktober

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 54,8 von 54,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,2 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 55,2 ermittelt worden.

Trump preist Einnahmen aus Zöllen

Während der US-Generalstaatsanwalt argumentiert, dass die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle nicht in erster Linie eine Politik zur Steigerung der Einnahmen sind, hat der Präsident wiederholt argumentiert, dass die durch seine Abgaben eingenommenen Mittel für seine Handelsagenda und die US-Wirtschaft insgesamt von wesentlicher Bedeutung sind.

Trumps Chancen auf Sieg im Zollstreit sinken auf Polymarket

Händler auf Prognosemärkten haben ihre Wetten darauf erhöht, dass es US-Präsident Donald Trump nicht gelingen wird, den Obersten Gerichtshof der USA davon zu überzeugen, dass er ohne Zustimmung des Kongresses umfassende globale Zölle verhängen darf. Trumps Gewinnchancen auf Polymarket sanken auf 27 Prozent, nachdem Oberrichter John Roberts, Richter Neil Gorsuch und andere Konservative in ihren Fragen an Generalstaatsanwalt John Sauer Skepsis gegenüber der Position der Regierung zum Ausdruck gebracht hatten. Vor Beginn der mündlichen Verhandlung am Mittwochmorgen lagen Trumps Chancen noch bei etwa 39 Prozent.

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 13:03 ET (18:03 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Anleger schichten in Sicherheit um
09:14 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
07:31 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.03 19.38 B1LSOU
Short 13’127.48 13.83 BDGS0U
Short 13’607.10 8.98 SPZB3U
SMI-Kurs: 12’363.53 05.11.2025 17:30:08
Long 11’849.46 19.23 S69BTU
Long 11’587.75 13.67 BXGS2U
Long 11’113.06 8.98 SEEBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Ausblick: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse
Berkshire Hathaway-Aktie: "Golden Cross" deutet mögliche Wende vor Buffetts Rücktritt an

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:59 Vor Weltklimakonferenz: Bundestag bekräftigt Ziel für 2045
18:55 ROUNDUP: McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu
18:32 ROUNDUP: Amgen hebt erneut Prognose an - Aktie an Dow-Spitze
18:30 Gericht in NRW: Kein Abschiebeschutz für Syrer
18:29 Freenet steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet
18:24 Aktien Wien Schluss: Kleines Minus
18:20 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne dank freundlicher US-Börsen
18:18 Planmäßiger Wechsel: Schott Pharma bekommt am 1. Mai 2026 neuen Chef
18:13 Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne dank freundlicher US-Börsen
18:13 US-Anleihen: Kursverluste - Robuste Konjunkturdaten belasten