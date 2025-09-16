Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.09.2025 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA senkt Produktionsprognose für 2025 deutlich

Der Branchenverband VDMA hat seine Prognose für die Produktion im Maschinen- und Anlagenbau Deutschlands für das laufende Jahr deutlich gesenkt und erwartet für das nächste Jahr bestenfalls ein minimales Wachstum. Wie der VDMA anlässlich des 15. Deutschen Maschinenbau-Gipfels mitteilte, rechnet er für 2025 nun mit einem Produktionsrückgang um 5 Prozent, nachdem bisher ein Minus von nur 2 Prozent vorausgesagt worden war. Für 2026 wird ein Produktionszuwachs von 1 Prozent prognostiziert.

US-Industrieproduktion im August überraschend gestiegen

Die Industrie in den USA hat im August ihre Produktion gesteigert. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Abnahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verharrte mit 77,4 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Hier waren Ökonomen von exakt dieser Rate ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 77,4 (vorläufig: 77,5) Prozent revidiert.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im August

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im August moderat gesteigert. Die gesamten Umsätze stiegen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, erhöhten sich die Umsätze ohne Kfz um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Trump verklagt New York Times auf 15 Milliarden Dollar

US-Präsident Donald Trump hat eine Verleumdungsklage gegen die New York Times im Volumen von 15 Milliarden US-Dollar eingereicht. In der Klageschrift, in der die Zeitung und vier ihrer Reporter sowie der zur Bertelsmann AG gehörende Buchverlag Penguin Random House genannt sind, werden der New York Times Einmischung in die Präsidentschaftswahlen 2024 und "Verbreitung falscher und diffamierender Inhalte" über Trump vorgeworfen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Sep +6,5% gg Vorjahr

US/Lagerbestände Juli +0,2%; (PROG: +0,2%) gg Vm

US/NAHB-Hausmarktindex Sep 32, unverändert gg Aug

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

