US-Jobwachstum bleibt im August sehr schwach

Das US-Stellenwachstum hat im August die Erwartungen enttäuscht. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 22.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 75.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 21.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Juli nun ein Stellenplus von 79.000 (vorläufig: 73.000) und für Juni einen Stellenverlust von 13.000 (vorläufig: Zuwachs von 14.000).

China verhängt Antidumping-Zölle auf Schweinefleisch aus der EU

China will nach einer mehr als einjährigen Untersuchung Antidumpingmassnahmen gegen Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union ergreifen. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, müssen Importeure Abgaben auf Schweinefleisch und geniessbare Nebenprodukte zahlen. Die Tarife reichen von 15,6 bis 62,4 Prozent, wobei die meisten Unternehmen mit einem Satz von 20 Prozent rechnen müssen, so das Ministerium.

Britische Vizepremierministerin tritt wegen Steuerskandal zurück

Die britische Vizepremierministerin Angela Rayner ist am Freitag zurückgetreten, nachdem sie zugegeben hatte, beim Kauf eines neuen Hauses zu wenig Steuern gezahlt zu haben. Dies ist der jüngste Rückschlag für Premierminister Keir Starmer, dessen Labour-Regierung ein Jahr nach seinem Wahlsieg mit grosser Mehrheit in der Beliebtheit eingebrochen ist.

Kanada setzt Förderung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen aus - Kreise

Kanada wird seine für nächstes Jahr geplante Verkaufsquote für Elektrofahrzeuge vorerst aussetzen, wie informierte Personen sagten. Diese Ankündigung werde im Laufe des Tages erwartet, wenn der kanadische Premierminister Mark Carney Massnahmen zur Unterstützung von Wirtschaftszweigen vorstellt, die unter den hohen sektoralen Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu leiden haben - insbesondere der Automobil-, Stahl- und Aluminiumindustrie.

Kanada Aug Arbeitslosenquote 7,1% (Juli: 6,9%)

Kanada Aug Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0%

Kanada Aug Beschäftigte -65.500 gg Juli

Kanada Aug Beschäftigte PROGNOSE: +10.000

