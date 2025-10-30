|Kapitalstruktur
|
30.10.2025 09:39:37
UBS-Aktie im Plus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen
Mit dem Rückkauf von sieben Anleihen im Volumen von rund 15 Milliarden will die UBS ihre Zinskosten senken und Bilanz optimieren.
Die sieben Anleihen wurden allesamt ursprünglich von der Credit Suisse begeben, wie aus einer am Donnerstag publizierten Übersicht hervorgeht. Ihr kumuliertes Volumen beläuft sich auf auf 12,7 Milliarden US-Dollar und 3 Milliarden Euro. Die Papiere tragen einen Coupon im Bereich vomn 4,282 und 9,016 Prozent.An der SIX zeigt sich die UBS-Aktie am Donnerstag zeitweise mit Zuschlägen von 0,26 Prozent auf 30,68 Franken.
ra/rw
Zürich (awp)
Weitere Links:
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: SMI stabil -- DAX freundlich -- Märkte in Fernost letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt präsentiert sich kaum verändert, während das deutsche Börsenbarometer leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen überwiegend verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.