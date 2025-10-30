UBS-Aktie im Plus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen

Die UBS Group AG und die UBS AG lancieren Rückkaufangebote für sieben ausstehende Anleihen. Die Angebote gelten für verschiedene Serien von Schuldverschreibungen und laufen bis zum 5. November 2025. Ziel ist es, die Kapitalstruktur zu optimieren und die Zinsaufwendungen zu steuern.

Die sieben Anleihen wurden allesamt ursprünglich von der Credit Suisse begeben, wie aus einer am Donnerstag publizierten Übersicht hervorgeht. Ihr kumuliertes Volumen beläuft sich auf auf 12,7 Milliarden US-Dollar und 3 Milliarden Euro. Die Papiere tragen einen Coupon im Bereich vomn 4,282 und 9,016 Prozent.

An der SIX zeigt sich die UBS-Aktie am Donnerstag zeitweise mit Zuschlägen von 0,26 Prozent auf 30,68 Franken.

