Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,97 USD ab. Bei 74,21 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 74,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 914'607 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 26,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 60,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 23,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 04.02.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.37 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

