|
06.03.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Freitagabend Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 74,97 USD abwärts.
Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,97 USD ab. Bei 74,21 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 74,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 914'607 Uber-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 26,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 60,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 23,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 04.02.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.37 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,13 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Titel Uber-Aktie: Hätte sich ein Uber-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen
Nachrichten zu Uber
|
20:27
|Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Freitagabend Verluste (finanzen.ch)
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
27.02.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: Hätte sich ein Uber-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Uber launches autonomous vehicles services venture in robotaxi push (Financial Times)
|
15.02.26
|Uber enters 7 new European markets in food delivery push (Financial Times)
|
13.02.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Uber
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
