U-Blox bestätigt Übernahmegespräche mit Advent International

Thalwil (awp) - Der Halbleiterhersteller U-Blox hat Medien-Spekulationen um Übernahmegespräche mit Advent International bestätigt. Man befinde sich derzeit in Verhandlungen mit Advent International L.P. über eine mögliche Transaktion, welche eine Übernahme von U-Blox beinhalten könnte, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit.

Ob eine Transaktion zustande komme, sei derzeit aber noch offen, so U-Blox.

Zuvor hatten Gerüchte über eine Übernahme die Aktien von U-Blox in die Höhe schiessen lassen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass der amerikanische Private-Equity-Fonds Advent International ein Übernahmeangebot für U-Blox in Erwägung ziehe und bezog sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Angebot soll sich auf rund 1 Milliarde Franken, beziehungsweise 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

In der Folge schossen die Aktien im Tageshoch um rund 20 Prozent auf 133,40 Franken nach oben. Derzeit verzeichnen die Titel ein Plus von rund 16 Prozent und notieren bei 129,20 Franken.

cf/jb