Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9329 -0.1%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’154 0.5%  Bitcoin 70’707 0.2%  Dollar 0.8048 -0.3%  Öl 62.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Kuros32581411Swisscom874251
Top News
Hoffnungen auf US-Zinssenkung: Warum der Dollar zum Euro und Franken leicht nachgibt
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
GKB-Aktie: Hess ab 2026 Teil des Bankrats
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Suche...
eToro entdecken

u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Abgeschlossener Deal 26.11.2025 07:45:00

u-blox-Aktie: Advent schliesst Übernahme erfolgreich ab

u-blox-Aktie: Advent schliesst Übernahme erfolgreich ab

Der Kauf von u-blox durch Advent International ist unter Dach und Fach.

u-blox
134.16 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen
Der Finanzinvestor hat die Transaktion nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen vollzogen. Advent hält mehr als 98 Prozent der Aktien.

Die nächsten Schritte seien der Squeeze-out der nicht angedienten Anteile sowie die anschliessende Dekotierung von der Schweizer Börse, teilte u-blox am Mittwoch mit. Die neue Führungsspitze, bestehend aus Andreas Thiel und Camila Japur als Co-CEOs ab Januar 2026, werde das Unternehmen gemeinsam mit Advent weiterentwickeln

ra/rw

Thalwil (awp)

Weitere Links:

u-Blox-Aktie legt zu: CEO tritt zurück - Advent sichert sich fast alle Anteile

Bildquelle: U-Blox