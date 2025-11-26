u-blox-Aktie: Advent schliesst Übernahme erfolgreich ab

Der Finanzinvestor hat die Transaktion nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen vollzogen. Advent hält mehr als 98 Prozent der Aktien.

Die nächsten Schritte seien der Squeeze-out der nicht angedienten Anteile sowie die anschliessende Dekotierung von der Schweizer Börse, teilte u-blox am Mittwoch mit. Die neue Führungsspitze, bestehend aus Andreas Thiel und Camila Japur als Co-CEOs ab Januar 2026, werde das Unternehmen gemeinsam mit Advent weiterentwickeln

Thalwil (awp)