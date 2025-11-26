u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
|Abgeschlossener Deal
|
26.11.2025 07:45:00
u-blox-Aktie: Advent schliesst Übernahme erfolgreich ab
Der Kauf von u-blox durch Advent International ist unter Dach und Fach.
Die nächsten Schritte seien der Squeeze-out der nicht angedienten Anteile sowie die anschliessende Dekotierung von der Schweizer Börse, teilte u-blox am Mittwoch mit. Die neue Führungsspitze, bestehend aus Andreas Thiel und Camila Japur als Co-CEOs ab Januar 2026, werde das Unternehmen gemeinsam mit Advent weiterentwickeln
ra/rw
Thalwil (awp)
Bildquelle: U-Blox
