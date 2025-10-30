Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
u-Blox-Aktie legt zu: CEO tritt zurück - Advent sichert sich fast alle Anteile

U-Blox hat den Rücktritt von CEO Stephan Zizala zum Jahresende 2025 angekündigt.

Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Dem Unternehmen soll er aber als Verwaltungsrat erhalten bleiben. Nach Abschluss der Übernahmen durch die Advent-Tochter Zenith soll er in den Verwaltungsrat gewählt werden, heisst es weiter.

Der Verwaltungsrat spricht Zizala seinen Dank für die eingeleitete Transformation des Unternehmens in den letzten Jahren aus. Unter seiner Führung Während habe sich das Unternehmen erfolgreich auf sein Kerngeschäft konzentriert.

Die Co-Leitung von u-Blox sollen die bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Camila Japur (CFO) und Andreas Thiel (Head of Business Units und Mitgründer) übernehmen.

Advent hält nun über 94 Prozent der Aktien

Advent hat U-Blox nun fast vollständig übernommen. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten provisorischen Endergebnis hielt die Private-Equity-Gesellschaft zum Ende der Nachfrist am 29. Oktober 94,36 Prozent der Aktien des Technologiekonzerns.

Insgesamt wurden damit 6'980'689 Aktien zu einem Preis von 135 Franken angedient. Die Erfolgsquote des Angebots lag damit bei etwas über 90 Prozent. Die Mindestandienungsquote von drei Vierteln der Aktien wurde damit deutlich übertroffen. Entsprechend erklärte Advent das Angebot für erfolgreich.

Das definitive Endergebnis soll am 4. November publiziert werden.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung am Dienstag haben die Aktionäre bereits der Dekotierung der Namenaktien von der SIX Swiss Exchange zugestimmt. Zudem wurden neue Verwaltungsräte gewählt. Die noch verbliebenen U-Blox Aktien sollen noch vor Jahresende ausgebucht werden (Squeeze out). Die Aktionäre sollen den Angebotspreis erhalten.

u-Blox-Titel legen an der SIX zeitweise um 0,45 Prozent zu auf 135,20 Franken.

awp-robot/cg/rw

Thalwil (awp)

