TUI-Aktie im Minus: Wandelanleihen platziert - IT-Störung trifft auch TUI

Der Reisekonzern aus Hannover kündigte an, mit dem Erlös ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen.

Überdies wird TUI die - nach Unternehmensangaben nicht genutzte - Kreditlinie der bundeseigenen KfW von derzeit 550 Millionen auf etwa 210 Millionen Euro reduzieren. Der verbleibende Betrag aus dieser Kreditlinie werde in der ersten Hälfte 2025 zurückgegeben, heisst es in einer TUI-Mitteilung. Darüber hinaus würden das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten deutlich reduziert.

Die Wandelanleihen werden am 26. Juli 2031 zum Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden. Investoren könnten die Wandelschuldverschreibungen in TUI-Stückaktien wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,60 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 50 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 6,40 Euro. Die Anleihen werden zu 1,95 Prozent jährlich verzinst, die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Die Platzierung war am Donnerstagabend angekündigt worden. Das geplante Platzierungsvolumen lag bei 475 Millionen Euro.

IT-Störung trifft auch TUI - Bisher aber keine Flugausfälle

Die weltweite Computerstörung wirkt sich auch auf den Reisekonzern Tui und die Flugtochter Tuifly aus. Bisher gebe es aber keine Flugausfälle, sagte ein Sprecher der dpa. Zu konkreten Auswirkungen lasse sich noch nichts sagen.

Tui sei sowohl direkt als auch indirekt betroffen, also in der eigenen IT und zusätzlich durch die Ausfälle an Airports, die man anfliege. "Wir sind da dran und versuchen, die Folgen zu minieren", so der Sprecher. Die Konzern-IT arbeite mit Hochdruck daran, IT-Prozesse, die wegen der Störung nicht liefen, zu umgehen.

Im XETRA-Handel verliert die TUI-Aktie zeitweise 2,10 Prozent auf 6,61 Euro.

