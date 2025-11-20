Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’954 -0.4%  DAX 23’279 0.5%  Euro 0.9290 0.0%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’083 0.1%  Bitcoin 69’595 -5.5%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 63.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Tesla-Aktie im Fokus: Musk plant grosse Veränderungen für Robotaxis
Kursgewinne der Plug Power-Aktie nur ein technischer Rebound?
Palantir-Aktie setzt Kurskorrektur fort - Bewertungsbedenken bleiben
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Suche...
eToro entdecken

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend nahezu unverändert

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend nahezu unverändert

Die Aktie von Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend ohne grosse Bewegung. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 10,29 USD.

Trump Media & Technology
8.48 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Trump Media Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 10,29 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 11,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 10,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 1'092'821 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 322,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,23 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 970000,00 USD – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.01 Mio. USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3

Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten