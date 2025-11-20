Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
20.11.2025 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend nahezu unverändert
Die Aktie von Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend ohne grosse Bewegung. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 10,29 USD.
Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Trump Media Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 10,29 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 11,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 10,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 1'092'821 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 322,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,23 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 970000,00 USD – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.01 Mio. USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?
