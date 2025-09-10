Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit Verlusten

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 16,88 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,90 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 696'613 Aktien.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 223,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 11,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,39 Prozent.

Am 01.08.2025 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Wirtschaftsprofessor erwartet Stellenabbau wegen Trump-Zöllen

Bitcoin-Unternehmensriesen: Tesla und MicroStrategy unter den Top 10 BTC-Investoren

Nach Bitcoin-Kauf: Trump Media stockt Krypto-Reserven auf, während die Aktie volatil bleibt