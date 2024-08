Trump meldet sich auf X zurück - Trump Media-Aktie auf Talfahrt

• Trump postete am Dienstagabend erstmals seit einem Jahr wieder auf X• TMTG-Aktie schaltet im Nachgang den Rückwärtsgang ein• Übermächtige Konkurrenz von X: TMTG-Aktie vor weiterem Crash?

Die Aktien der Trump Media and Technology Group, des Unternehmens hinter der Social Media Plattform Truth Social, stiegen nach ihrem IPO im März 2024 zunächst deutlich an und erfreuten sich insbesondere bei Fans des Ex-Präsidenten grosser Beliebtheit. Nach dem Geschäftsbericht zum abgelaufenen zweiten Quartal, der am Freitag für Ernüchterung sorgte, folgte am Dienstagabend der nächste Schlag: So kehrte Trump am gestrigen Abend wider Erwarten auf Elon Musks Plattform X zurück. Anleger befürchten nun, dass Trump Media überflüssig werde und drücken auf den Verkaufsknopf.

TMTG-Aktionäre enttäuscht über Trumps X-Rückkehr

Die TMTG-Aktien sind auf den niedrigsten Stand seit dem Debüt des Unternehmens an der NASDAQ-Technologiebörse gefallen. Der bereits zuvor bestehende scharfe Abwärtstrend beschleunigte sich, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump , der Hauptnutzer der Plattform, zu X (ehemals Twitter), der Social-Media-Plattform von Elon Musk , zurückkehrte. Trumps erneutes Auftauchen auf X, wo er am Dienstagabend zum ersten Mal seit August 2023 ein Foto von seinem Fahndungsfoto teilte und in der Bildunterschrift auf seine Website verlinkte, drückte die Aktien weiter nach unten.

Die TMTG-Aktien fielen am Dienstag im NASDAQ-Handel letztlich um 3,62 Prozent auf 23,98 US-Dollar. Am Mittwoch geht es um weitere 0,23 Prozent auf 23,93 US-Dollar bergab.

Trumps Rückkehr zu X erfolgte nur wenige Tage, nachdem TMTG am Freitag im Geschäftsbericht eine Reihe von finanziellen Rückschlägen offenlegen musste, darunter einen Nettoverlust von 16,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal und einen Umsatzrückgang von 30 Prozent.

Aussichtsloser Wettbewerb? TMTG vs. X

Die Abhängigkeit von Trumps exklusiver Nutzung von Truth Social durch Trump Media war ein entscheidender Bestandteil der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Diese Abhängigkeit ist jedoch durch Trumps Rückkehr zu X zunehmend prekär geworden. TMTG gab in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) im Juni zu, dass sein "Geschäftsplan davon abhängt, dass Präsident Donald J. Trump seine ehemaligen Social-Media-Follower zu [Truth Social] bringt", wie Quartz aus der SEC-Einreichung zitiert.

Diese Befürchtung wird durch den starken Kontrast in der Nutzeraktivität auf den beiden Portalen unterstrichen: Laut der Analyseseite SimilarWeb verzeichnete Truth Social im Juni insgesamt 16 Millionen Besuche, verglichen mit den 4,8 Milliarden von X. Darüber hinaus hat TMTG mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, darunter ein mysteriöses 2,5-Milliarden-Dollar-Geschäft mit einer Offshore-Gesellschaft und ein Cash-Burn von 31 Millionen Dollar im zweiten Quartal, was bei Aktionären Bedenken hinsichtlich der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens weckt.

TMTG-Aktie vor weiterem Crash?

Die Investoren von Trump Media sind verständlicherweise besorgt über den Kurs des Unternehmens, insbesondere angesichts der jüngsten Finanzberichte und der Handlungen von Trump. Der "MarketWatch"-Aktienexperte Brett Arends merkte kritisch an, dass Truth Social das "Anti-Twitter" sein sollte, aber Trumps Rückkehr zu X untergräbt diese Positionierung. TMTG werde es kurz- bis mittelfristig schwer haben, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Eine Sprecherin von Trump Media, Shannon Devine, hob hingegen die Barreserven des Unternehmens und die kürzliche Einführung eines In-App-Streaming-Dienstes als positive Entwicklungen hervor. "Bislang hat Trump Media im Jahr 2024 mit dem Start unserer In-App-Streaming-Plattform auf unserem unkündbaren, massgeschneiderten Content-Delivery-Netzwerk einen wichtigen Meilenstein erreicht und gleichzeitig eine starke Finanzposition im zweiten Quartal mit 344 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und null Schulden beibehalten. Truth Social ist stolz darauf, die Heimat von Präsident Trumps Stimme und einer seiner ikonischen amerikanischen Marken zu bleiben", zitiert "MarketWatch" die TMTG-Sprecherin.

Einige Beobachter sind da anderer Meinung. So seien die finanziellen Aussichten des Unternehmens Arends zufolge nach wie vor düster. Seiner Rechnung nach weisen die Aktien des Unternehmens einen potenziellen Liquidationswert von nur 1,76 US-Dollar pro Aktie auf, wenn die Barreserven aufgebraucht sein sollten. Trotz der deutlichen Kursrückgänge in den vergangenen Wochen notiert die TMTG-Aktie aber noch um ein Vielfaches höher als dieser potenzielle Liquiditationswert - ein weiterer Crash der TMTG-Aktien sei ihm zufolge somit nur noch eine Frage der Zeit.

Redaktion finanzen.ch