Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.11.2025 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Bullenmodus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 11,72 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,8 Prozent auf 11,72 USD. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,76 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409'862 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 270,89 Prozent zulegen. Bei 10,18 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Trump Media Technology liess sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,10 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 970000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.01 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Mittwochabend Boden gut (finanzen.ch)
|
10.11.25
|TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3 (finanzen.ch)
|
26.10.25
|Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA? (AWP)
|
26.10.25
|Trump bringt Treffen mit Xi in den USA ins Spiel (AWP)
|
26.10.25
|Trump: Treffe Putin erst, wenn Deal sicher ist (AWP)
|
26.10.25
|Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen (AWP)
|
26.10.25
|Thailand und Kambodscha besiegeln Frieden - Trump vermittelt (AWP)