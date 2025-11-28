Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Bullenmodus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,8 Prozent auf 11,72 USD. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,76 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409'862 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 270,89 Prozent zulegen. Bei 10,18 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Trump Media Technology liess sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,10 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 970000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.01 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

