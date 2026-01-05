Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.01.2026 08:00:05

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
5.55 EUR -6.72%
Kaufen Verkaufen

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

05-Jan-2026 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 2 January 2026, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

512.00p

 

Lowest price paid per share:

501.50p

 

Volume weighted average price paid:

507.0231p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 13,486,112 and the total number of voting rights in the Company is 175,560,338.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 02/01/2026

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 507.0231

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

570

509.50

08:10:02

00030428374TRDU0

XLON

602

508.50

08:11:16

00030428375TRDU0

XLON

592

507.50

08:11:17

00030428376TRDU0

XLON

617

512.00

08:30:56

00030428401TRDU0

XLON

1153

511.00

08:36:12

00030428405TRDU0

XLON

540

510.00

08:49:50

00030428431TRDU0

XLON

569

510.00

08:49:50

00030428432TRDU0

XLON

8

507.00

09:03:27

00030428453TRDU0

XLON

291

507.00

09:03:27

00030428454TRDU0

XLON

279

507.00

09:03:27

00030428455TRDU0

XLON

1085

506.00

09:13:13

00030428457TRDU0

XLON

585

505.00

09:17:03

00030428458TRDU0

XLON

230

505.00

09:23:52

00030428464TRDU0

XLON

354

505.00

09:23:52

00030428465TRDU0

XLON

556

504.00

09:31:45

00030428485TRDU0

XLON

602

503.50

09:36:43

00030428487TRDU0

XLON

1

502.00

09:49:44

00030428510TRDU0

XLON

441

503.50

09:56:08

00030428529TRDU0

XLON

4

503.50

09:56:08

00030428530TRDU0

XLON

95

503.50

09:56:08

00030428531TRDU0

XLON

1061

503.50

10:00:42

00030428540TRDU0

XLON

577

503.50

10:00:42

00030428541TRDU0

XLON

1696

503.00

10:24:00

00030428582TRDU0

XLON

273

503.50

10:48:10

00030428599TRDU0

XLON

323

503.50

10:48:10

00030428600TRDU0

XLON

1126

502.50

10:48:52

00030428604TRDU0

XLON

554

501.50

11:13:20

00030428639TRDU0

XLON

202

502.00

11:24:46

00030428654TRDU0

XLON

91

502.00

11:24:46

00030428655TRDU0

XLON

3

502.00

11:24:46

00030428656TRDU0

XLON

244

502.00

11:24:46

00030428657TRDU0

XLON

3

502.00

11:25:50

00030428659TRDU0

XLON

399

503.50

11:50:05

00030428682TRDU0

XLON

135

503.50

11:50:05

00030428683TRDU0

XLON

31

503.50

11:50:20

00030428684TRDU0

XLON

2

503.50

11:50:20

00030428685TRDU0

XLON

283

504.50

11:50:41

00030428693TRDU0

XLON

163

504.50

11:50:41

00030428694TRDU0

XLON

632

504.50

11:50:41

00030428695TRDU0

XLON

665

504.00

11:50:45

00030428696TRDU0

XLON

922

504.00

11:50:45

00030428697TRDU0

XLON

574

505.50

12:18:44

00030428752TRDU0

XLON

28

506.00

12:26:34

00030428764TRDU0

XLON

225

506.50

12:27:02

00030428765TRDU0

XLON

309

506.50

12:27:02

00030428766TRDU0

XLON

15

507.50

12:34:26

00030428771TRDU0

XLON

1,463

507.00

12:34:30

00030428772TRDU0

XLON

305

508.50

12:54:29

00030428830TRDU0

XLON

229

508.50

12:54:29

00030428831TRDU0

XLON

25

508.50

13:01:19

00030428837TRDU0

XLON

596

508.50

13:01:19

00030428838TRDU0

XLON

1,049

508.50

13:01:38

00030428841TRDU0

XLON

519

509.00

13:22:13

00030428861TRDU0

XLON

9

509.00

13:22:13

00030428862TRDU0

XLON

32

509.00

13:22:13

00030428863TRDU0

XLON

1,660

508.00

13:22:26

00030428864TRDU0

XLON

564

506.50

13:44:54

00030428887TRDU0

XLON

1,689

506.50

13:44:54

00030428888TRDU0

XLON

15

506.50

14:12:46

00030428921TRDU0

XLON

3

507.50

14:13:09

00030428922TRDU0

XLON

620

507.50

14:13:09

00030428923TRDU0

XLON

192

507.50

14:14:03

00030428924TRDU0

XLON

407

507.50

14:14:03

00030428925TRDU0

XLON

357

508.00

14:19:49

00030428938TRDU0

XLON

2

508.00

14:19:49

00030428939TRDU0

XLON

619

509.00

14:27:21

00030428959TRDU0

XLON

530

509.00

14:29:16

00030428962TRDU0

XLON

2,022

509.00

14:30:20

00030428967TRDU0

XLON

765

509.50

14:41:32

00030429058TRDU0

XLON

298

509.50

14:41:32

00030429059TRDU0

XLON

416

509.00

14:45:39

00030429072TRDU0

XLON

160

509.00

14:45:39

00030429073TRDU0

XLON

297

509.00

14:56:39

00030429083TRDU0

XLON

331

509.00

14:56:39

00030429084TRDU0

XLON

1,684

508.00

15:01:15

00030429091TRDU0

XLON

577

508.50

15:08:17

00030429102TRDU0

XLON

533

508.50

15:08:17

00030429103TRDU0

XLON

544

508.00

15:20:41

00030429197TRDU0

XLON

582

508.00

15:24:48

00030429203TRDU0

XLON

594

508.00

15:29:12

00030429217TRDU0

XLON

20

508.00

15:33:33

00030429220TRDU0

XLON

15

508.00

15:33:33

00030429221TRDU0

XLON

517

508.00

15:33:33

00030429222TRDU0

XLON

14

508.00

15:37:39

00030429238TRDU0

XLON

548

508.00

15:37:39

00030429239TRDU0

XLON

1

508.00

15:41:46

00030429247TRDU0

XLON

15

509.00

15:52:31

00030429267TRDU0

XLON

40

509.00

15:52:31

00030429268TRDU0

XLON

1,687

509.00

15:52:31

00030429269TRDU0

XLON

7

509.00

15:52:31

00030429270TRDU0

XLON

277

509.00

15:54:25

00030429284TRDU0

XLON

282

509.00

15:54:37

00030429285TRDU0

XLON

609

510.00

15:58:21

00030429292TRDU0

XLON

1,087

509.50

15:58:21

00030429293TRDU0

XLON

630

509.50

15:58:21

00030429294TRDU0

XLON

583

507.00

16:06:06

00030429308TRDU0

XLON

402

506.00

16:12:39

00030429321TRDU0

XLON

203

506.50

16:19:00

00030429337TRDU0

XLON

402

506.50

16:19:20

00030429338TRDU0

XLON

193

506.50

16:19:20

00030429339TRDU0

XLON

8

506.50

16:19:21

00030429340TRDU0

XLON

50

506.50

16:19:21

00030429341TRDU0

XLON

19

506.50

16:19:21

00030429342TRDU0

XLON

232

506.00

16:20:38

00030429344TRDU0

XLON

576

506.50

16:22:47

00030429374TRDU0

XLON

133

506.50

16:24:20

00030429383TRDU0

XLON

401

506.50

16:24:20

00030429384TRDU0

XLON

360

507.00

16:25:59

00030429389TRDU0

XLON

100

507.00

16:25:59

00030429390TRDU0

XLON

78

507.00

16:25:59

00030429391TRDU0

XLON

571

507.00

16:27:45

00030429396TRDU0

XLON

542

507.00

16:29:40

00030429410TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 413491
EQS News ID: 2253986

 
End of Announcement EQS News Service

