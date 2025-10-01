Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.10.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
4.26 EUR -3.18%
Kaufen Verkaufen

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

01-Oct-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 30 September 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

389.60p

 

Lowest price paid per share:

377.60p

 

Volume weighted average price paid:

385.2154p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,106,028 and the total number of voting rights in the Company is 177,940,422.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 30/09/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 385.2154

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1,153

377.60

08:03:34

00030187154TRDU0

XLON

508

378.60

08:19:17

00030187238TRDU0

XLON

1,053

378.00

08:19:38

00030187241TRDU0

XLON

545

377.80

08:19:38

00030187242TRDU0

XLON

535

379.60

08:30:35

00030187348TRDU0

XLON

562

378.00

08:49:16

00030187491TRDU0

XLON

601

378.40

09:01:02

00030187540TRDU0

XLON

553

378.40

09:01:45

00030187541TRDU0

XLON

1,019

378.00

09:03:21

00030187549TRDU0

XLON

432

379.60

09:19:12

00030187632TRDU0

XLON

130

379.60

09:19:12

00030187634TRDU0

XLON

20

378.80

09:24:35

00030187644TRDU0

XLON

600

378.80

09:24:35

00030187645TRDU0

XLON

599

378.80

09:24:35

00030187646TRDU0

XLON

919

380.40

09:42:51

00030187686TRDU0

XLON

543

380.40

09:49:44

00030187708TRDU0

XLON

566

380.20

09:49:45

00030187709TRDU0

XLON

552

382.00

10:10:27

00030187900TRDU0

XLON

603

385.60

10:18:10

00030187912TRDU0

XLON

1,425

387.40

10:25:47

00030187932TRDU0

XLON

906

386.80

10:45:57

00030187997TRDU0

XLON

583

386.80

10:59:59

00030188017TRDU0

XLON

552

387.00

11:10:10

00030188080TRDU0

XLON

607

387.00

11:17:00

00030188105TRDU0

XLON

137

387.00

11:26:12

00030188114TRDU0

XLON

151

387.00

11:26:12

00030188115TRDU0

XLON

225

387.00

11:26:12

00030188116TRDU0

XLON

385

386.60

11:27:06

00030188118TRDU0

XLON

194

386.60

11:27:06

00030188119TRDU0

XLON

1,056

387.40

11:38:36

00030188148TRDU0

XLON

74

388.00

11:53:33

00030188188TRDU0

XLON

493

388.00

11:53:33

00030188189TRDU0

XLON

845

387.60

12:04:59

00030188214TRDU0

XLON

578

387.20

12:04:59

00030188215TRDU0

XLON

595

386.40

12:17:56

00030188285TRDU0

XLON

555

386.20

12:38:54

00030188371TRDU0

XLON

5

385.20

12:39:16

00030188385TRDU0

XLON

3

385.20

12:39:16

00030188387TRDU0

XLON

26

385.20

12:39:16

00030188389TRDU0

XLON

20

385.20

12:39:16

00030188390TRDU0

XLON

473

385.20

12:39:16

00030188391TRDU0

XLON

135

385.00

12:39:16

00030188392TRDU0

XLON

537

385.40

12:40:58

00030188397TRDU0

XLON

589

385.80

13:02:00

00030188466TRDU0

XLON

527

385.80

13:02:13

00030188468TRDU0

XLON

12

385.80

13:02:13

00030188469TRDU0

XLON

512

385.60

13:02:13

00030188470TRDU0

XLON

533

385.80

13:26:22

00030188581TRDU0

XLON

559

385.80

13:32:56

00030188618TRDU0

XLON

568

385.40

13:32:56

00030188619TRDU0

XLON

535

388.00

13:46:26

00030188714TRDU0

XLON

607

388.00

13:52:36

00030188725TRDU0

XLON

110

388.40

13:59:01

00030188772TRDU0

XLON

1,665

388.00

13:59:52

00030188776TRDU0

XLON

1,220

389.60

14:27:05

00030189053TRDU0

XLON

1,070

389.40

14:27:32

00030189062TRDU0

XLON

1,135

388.80

14:31:22

00030189161TRDU0

XLON

568

388.40

14:33:36

00030189207TRDU0

XLON

522

387.80

14:37:22

00030189221TRDU0

XLON

47

387.80

14:37:22

00030189222TRDU0

XLON

649

388.60

14:46:47

00030189257TRDU0

XLON

20

388.40

14:46:47

00030189258TRDU0

XLON

545

388.40

14:46:47

00030189259TRDU0

XLON

545

388.00

14:50:36

00030189309TRDU0

XLON

508

387.20

14:57:10

00030189398TRDU0

XLON

595

386.40

14:59:24

00030189420TRDU0

XLON

972

384.60

15:10:30

00030189571TRDU0

XLON

33

384.60

15:10:30

00030189572TRDU0

XLON

512

384.00

15:11:41

00030189581TRDU0

XLON

115

383.80

15:20:01

00030189640TRDU0

XLON

952

383.80

15:20:01

00030189641TRDU0

XLON

522

383.80

15:20:01

00030189642TRDU0

XLON

574

385.60

15:30:11

00030189701TRDU0

XLON

1,000

385.60

15:35:24

00030189738TRDU0

XLON

119

386.40

15:44:54

00030189879TRDU0

XLON

85

386.80

15:47:28

00030189894TRDU0

XLON

180

386.80

15:47:28

00030189895TRDU0

XLON

272

386.80

15:47:28

00030189896TRDU0

XLON

557

386.80

15:48:10

00030189902TRDU0

XLON

251

386.40

15:50:27

00030189916TRDU0

XLON

600

386.40

15:50:27

00030189917TRDU0

XLON

111

386.40

15:50:27

00030189918TRDU0

XLON

60

386.20

15:52:56

00030189931TRDU0

XLON

450

386.20

15:52:56

00030189932TRDU0

XLON

550

386.20

15:52:56

00030189933TRDU0

XLON

89

387.00

16:05:15

00030190128TRDU0

XLON

423

387.00

16:05:15

00030190129TRDU0

XLON

249

387.80

16:06:55

00030190140TRDU0

XLON

448

387.80

16:06:55

00030190141TRDU0

XLON

448

387.80

16:06:55

00030190142TRDU0

XLON

283

387.80

16:06:55

00030190143TRDU0

XLON

1,510

388.60

16:14:53

00030190202TRDU0

XLON

539

388.40

16:14:53

00030190203TRDU0

XLON

528

387.60

16:18:03

00030190243TRDU0

XLON

752

386.80

16:22:34

00030190348TRDU0

XLON

295

386.80

16:22:34

00030190349TRDU0

XLON

385

386.60

16:27:14

00030190416TRDU0

XLON

442

386.60

16:27:14

00030190418TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Georgia Way

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 403719
EQS News ID: 2206312

 
End of Announcement EQS News Service