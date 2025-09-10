Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Draper Esprit Aktie 30782172 / GB00BY7QYJ50

10.09.2025 08:00:07

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
4.06 EUR -6.02%
Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

10-Sep-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 9 September 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

372.40p

 

Lowest price paid per share:

360.60p

 

Volume weighted average price paid:

365.9996p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 10,359,392 and the total number of voting rights in the Company is 178,687,058.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 09/09/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 365.9996

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                       1,070

372.40

 08:42:43

00030130121TRDU0

XLON

                                          516

372.00

 08:42:43

00030130122TRDU0

XLON

                                          515

370.60

 08:48:16

00030130153TRDU0

XLON

                                          537

369.00

 09:05:02

00030130224TRDU0

XLON

                                          540

369.00

 09:05:02

00030130225TRDU0

XLON

                                          573

367.40

 09:06:19

00030130230TRDU0

XLON

                                            89

369.60

 09:22:26

00030130312TRDU0

XLON

                                            95

369.60

 09:22:26

00030130313TRDU0

XLON

                                            20

369.60

 09:22:26

00030130314TRDU0

XLON

                                          825

369.60

 09:27:05

00030130334TRDU0

XLON

                                          556

369.80

 09:28:39

00030130361TRDU0

XLON

                                          510

368.80

 09:34:27

00030130393TRDU0

XLON

                                          150

369.20

 09:51:09

00030130447TRDU0

XLON

                                          101

369.20

 09:51:09

00030130448TRDU0

XLON

                                              6

369.20

 09:51:09

00030130449TRDU0

XLON

                                          280

369.20

 09:51:09

00030130450TRDU0

XLON

                                          548

368.00

 09:52:15

00030130454TRDU0

XLON

                                          535

367.80

 09:52:15

00030130455TRDU0

XLON

                                            33

367.80

 09:52:15

00030130456TRDU0

XLON

                                            29

367.80

 09:52:15

00030130457TRDU0

XLON

                                       1,054

369.20

 10:21:00

00030130661TRDU0

XLON

                                       1,120

369.20

 10:21:00

00030130662TRDU0

XLON

                                          100

368.80

 10:39:34

00030130739TRDU0

XLON

                                          399

368.80

 10:39:34

00030130740TRDU0

XLON

                                          578

368.80

 10:46:11

00030130819TRDU0

XLON

                                       1,092

368.00

 10:46:57

00030130827TRDU0

XLON

                                          542

367.00

 10:55:16

00030130854TRDU0

XLON

                                            11

367.00

 10:55:16

00030130855TRDU0

XLON

                                          528

368.00

 11:16:42

00030130958TRDU0

XLON

                                          560

368.00

 11:24:24

00030130989TRDU0

XLON

                                          400

369.00

 11:32:22

00030131013TRDU0

XLON

                                          103

369.00

 11:32:22

00030131014TRDU0

XLON

                                          178

368.80

 11:39:38

00030131039TRDU0

XLON

                                          125

368.80

 11:39:38

00030131040TRDU0

XLON

                                            99

368.80

 11:39:38

00030131041TRDU0

XLON

                                          117

368.80

 11:39:38

00030131042TRDU0

XLON

                                          389

367.80

 11:39:38

00030131043TRDU0

XLON

                                            44

367.80

 11:39:38

00030131044TRDU0

XLON

                                            67

367.80

 11:39:38

00030131045TRDU0

XLON

                                          517

367.60

 11:39:38

00030131046TRDU0

XLON

                                          579

368.20

 12:05:24

00030131117TRDU0

XLON

                                            41

367.60

 12:09:44

00030131207TRDU0

XLON

                                            81

367.60

 12:09:44

00030131209TRDU0

XLON

                                          398

367.60

 12:09:44

00030131212TRDU0

XLON

                                          952

367.40

 12:14:52

00030131251TRDU0

XLON

                                          526

367.40

 12:14:52

00030131252TRDU0

XLON

                                          534

366.40

 12:29:29

00030131298TRDU0

XLON

                                          493

365.80

 12:36:33

00030131328TRDU0

XLON

                                              3

365.60

 12:36:33

00030131329TRDU0

XLON

                                          494

365.20

 12:36:38

00030131330TRDU0

XLON

                                          329

368.00

 12:55:51

00030131388TRDU0

XLON

                                          264

368.00

 12:55:51

00030131389TRDU0

XLON

                                              2

368.00

 12:55:51

00030131390TRDU0

XLON

                                          223

368.20

 13:03:11

00030131407TRDU0

XLON

                                       1,086

367.80

 13:03:13

00030131408TRDU0

XLON

                                          952

368.60

 13:17:15

00030131483TRDU0

XLON

                                          298

368.60

 13:17:15

00030131484TRDU0

XLON

                                       1,662

368.00

 13:31:40

00030131535TRDU0

XLON

                                          496

365.60

 13:40:31

00030131672TRDU0

XLON

                                          497

365.60

 13:40:31

00030131676TRDU0

XLON

                                          536

364.00

 13:48:11

00030131727TRDU0

XLON

                                          578

363.80

 13:51:35

00030131739TRDU0

XLON

                                          531

363.00

 13:57:38

00030131780TRDU0

XLON

                                          530

360.60

 14:02:14

00030131800TRDU0

XLON

                                          509

360.60

 14:15:34

00030131950TRDU0

XLON

                                          559

362.20

 14:22:14

00030131996TRDU0

XLON

                                       1,063

362.20

 14:22:14

00030131997TRDU0

XLON

                                          505

362.20

 14:35:39

00030132205TRDU0

XLON

                                          375

362.40

 14:38:35

00030132299TRDU0

XLON

                                          213

362.40

 14:38:35

00030132300TRDU0

XLON

                                          206

362.00

 14:39:58

00030132316TRDU0

XLON

                                          165

362.00

 14:40:40

00030132332TRDU0

XLON

                                       1,205

362.00

 14:40:40

00030132333TRDU0

XLON

                                          496

361.40

 14:42:03

00030132344TRDU0

XLON

                                          542

360.60

 14:45:35

00030132437TRDU0

XLON

                                            20

362.60

 15:00:57

00030132710TRDU0

XLON

                                          520

362.60

 15:00:57

00030132711TRDU0

XLON

                                       1,059

362.60

 15:00:57

00030132712TRDU0

XLON

                                          494

362.60

 15:00:57

00030132713TRDU0

XLON

                                          555

364.00

 15:13:06

00030132900TRDU0

XLON

                                              1

364.00

 15:14:56

00030132935TRDU0

XLON

                                          550

364.00

 15:14:57

00030132936TRDU0

XLON

                                          569

364.00

 15:18:55

00030133064TRDU0

XLON

                                          517

365.20

 15:23:55

00030133157TRDU0

XLON

                                          559

364.20

 15:25:06

00030133181TRDU0

XLON

                                          534

364.20

 15:25:06

00030133182TRDU0

XLON

                                          580

364.20

 15:25:06

00030133183TRDU0

XLON

                                       1,566

363.60

 15:35:54

00030133319TRDU0

XLON

                                          258

365.00

 15:50:10

00030133653TRDU0

XLON

                                          302

365.00

 15:50:10

00030133654TRDU0

XLON

                                          499

365.00

 15:50:10

00030133655TRDU0

XLON

                                          221

364.60

 15:52:30

00030133694TRDU0

XLON

                                          271

364.60

 15:52:30

00030133695TRDU0

XLON

                                       1,006

364.60

 15:52:30

00030133696TRDU0

XLON

                                          192

364.60

 16:05:34

00030134018TRDU0

XLON

                                          149

364.60

 16:05:34

00030134019TRDU0

XLON

                                            82

364.60

 16:05:34

00030134020TRDU0

XLON

                                          202

364.40

 16:08:01

00030134066TRDU0

XLON

                                          203

365.00

 16:09:27

00030134083TRDU0

XLON

                                          172

365.00

 16:09:27

00030134084TRDU0

XLON

                                       1,573

364.60

 16:09:27

00030134085TRDU0

XLON

                                          621

364.40

 16:17:50

00030134264TRDU0

XLON

                                          866

364.40

 16:17:50

00030134265TRDU0

XLON

                                          492

364.40

 16:19:17

00030134335TRDU0

XLON

                                          603

364.20

 16:19:23

00030134338TRDU0

XLON

                                          999

365.20

 16:24:19

00030134449TRDU0

XLON

                                          291

365.40

 16:28:54

00030134548TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Georgia Way

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 401265
EQS News ID: 2195170

 
End of Announcement EQS News Service