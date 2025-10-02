Toyota Motor Aktie 763966 / US8923313071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2025 03:20:49
Toyota Motor North America September U.S. Sales Up 14.2%
(RTTNews) - Toyota Motor North America reported that U.S. sales for the month of September 2025 were 185,748 vehicles, up 14.2 percent on a volume basis and up 9.5 percent on a daily selling rate (DSR) basis versus September 2024.
Sales of electrified vehicles for the month totaled 85,092 up 8.1 percent on a volume basis and up 3.6 percent on a DSR basis representing 45.8 percent of total sales volume.
Toyota division posted September sales of 158,959 vehicles, up 13.4 percent on a volume basis and up 8.7 percent on a DSR basis. Lexus division posted September sales of 26,789 vehicles, up 19.4 percent on a volume basis and up 14.4 percent on a DSR basis.
For the third quarter, Toyota Motor North America reported sales of 629,137 vehicles, up 15.9 percent on a volume basis and up 14.4 percent on a DSR basis versus the third quarter of 2024. Sales of electrified vehicles for the third quarter totaled 282,794 up 10.5 percent on a volume basis and up 9.1 percent on a DSR basis representing 44.9 percent of total sales volume.
For the quarter, Toyota division reported sales of 537,528 vehicles, up 16.4 percent on a volume basis and up 14.9 percent on a DSR basis. Lexus division reported sales of 91,609 vehicles, up 13.1 percent on a volume basis and up 11.6 percent on a DSR basis.
Nachrichten zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|
07.05.25
|Ausblick: Toyota Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.04.25
|Erste Schätzungen: Toyota Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}