TipRanks Perfect 10-Liste: Diese zwei Aktien könnten sich als echtes Schnäppchen erweisen

Auf der Perfect-Ten-Liste von TipRanks befinden sich zwei Unternehmen, die in der Bewertung der KI-basierten Datenzusammenstellung von TipRanks einen TopScore "Strong Buy" aufweisen, der auf eine künftige Outperformance hindeutet. Darüber hinaus verzeichneten beide Titel zuletzt deutliche Kursrückgänge, trotz (überwiegend) positiven Unternehmensnachrichten, was sie zu Schnäppchen machen dürfte.

TipRanks stellt zwei möglicherweise lohnende Investments heraus: die Shift4 Payments und die Crocs-Aktie.

Shift4 Payments-Aktie: Technologieunternehmen mit Expansionsplänen in Europa

Das Technologieunternehmen Shift4 Payments hat es auf die Liste geschafft, weil hier überwiegend gute Unternehmensnachrichten auf zuletzt verzeichnete Kursrückgänge treffen.

Shift4 Payments verfügt über einen vielfältigen Kundenstamm, der auch grosse Namen beinhaltet, wie TipRanks schreibt - darunter befinden sich Best Western Hotels und Applebee's. Jährlich führt der Zahlungsanbieter 3,5 Milliarden Transaktionen durch und setzt dabei über 200 Milliarden US-Dollar um. Hinzu kommt die Ankündigung des Unternehmens, dass die bislang aufgrund von "regulatorischen Anforderungen" verzögerte Übernahme des in Israel ansässigen Zahlungsdienstleisters Finaro nun wohl kurz vor dem Abschluss steht und Shift4 Payments damit der Zugang zum europäischen Verarbeitungsnetzwerk offen steht.

Im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zulegen: Shift4 Payments übertraf den Vorjahresumsatz mit 637 Millionen US-Dollar um über 25 Prozent. Der im August dennoch um 19 Prozent rückläufige Kurs der Unternehmensaktie macht das Papier auch für Raymond James-Analyst John Davis attraktiv, wenn er schreibt, er betrachte "die jüngste Schwäche als einen überzeugenden Einstiegspunkt und empfehlen Anlegern, Positionen zu eröffnen oder aufzustocken". Dies steht allerdings unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen sein Übernahmevorhaben umsetzen kann.

Von den 17 auf TipRanks verzeichneten Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf, einer gibt eine Empfehlung, das Papier zu halten, was im Konsens eine starke Kaufempfehlung entspricht. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 50,82 Prozent bei einem aktuellen Kurs von 55,49 Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. September) und einem mittleren Kursziel von 83,69 US-Dollar.

Allerdings wird derzeit eine Sammelklage gegen das Unternehmen vorbereitet. Eine kalifornische Anwaltskanzlei hat eine Klage eingereicht, in der behauptet wird, dass Offenlegungskontrollen nicht eingehalten, Nettomittelzuflüsse aufgebläht und Buchhaltungsmanöver angewandt wurden. In der Folge müssten eventuell Abschlüsse neu erstellt und positive Aussagen über den Geschäftsverlauf revidiert werden, heisst es in der Pressemitteilung der Kanzlei The Law Offices of Frank R. Cruz. Betroffene Aktionäre können sich noch bis zum 10. November der Sammelklage anschliessen.

Crocs-Aktie: Schuhimperium mit internationaler Markenpräsenz

Als zweites Unternehmen stellt TipRanks den bekannten Schuhersteller Crocs heraus. Das Unternehmen verfügt über eine starke international eingeführte Marke und mittlerweile auch über eine breite Schuhpalette, weit über die bekannten Schaumstoffclogs hinaus. Im vergangenen Quartal konnte Crocs seine Ambitionen bestätigen und wies einen Umsatz von 29,2 Millionen US-Dollar aus, was einer Umsatzsteigerung von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 3,95 US-Dollar pro Aktie - eine Steigerung um 0,87 US-Dollar.

Auch wenn der Schuhhersteller, der mittlerweile in 85 Ländern weltweit präsent ist, alle Erwartungen der Analysten übertraf, goutierten die Anleger offenbar ein möglicherweise verlangsamtes Wachstumstempo für das dritte Quartal nicht. Daher kämpfte die Aktie zuletzt zeitweise mit einem Rückgang von über 20 Prozent.

Stifel-Analyst Jim Duffy sieht jedoch auch für künftige Gewinne die Grundlage als gegeben an, wenn er resümierend schreibt: "Die Diversifizierung des Gewinnpools, die verbesserte bilanzielle Optionalität und eine sehr nachsichtige Bewertung erhöhen unser Vertrauen in die risikobereinigten Renditeaussichten der CROX-Aktie." Insgesamt erhält die Crocs-Aktie dann auch von fünf auf TipRanks vertretenen Analysten eine Kaufempfehlung, von dreien eine Halteempfehlung. Das mittlere Kursziel liegt bei 141,57 US-Dollar, was beim aktuellen Kurs von 91,86 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. September 2023) einem Aufwärtspotenzial von 54,11 Prozent entspricht.

