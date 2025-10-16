Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
16.10.2025 13:41:52
The Charles Schwab Corporation Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - The Charles Schwab Corporation (SCHW) announced a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $2.277 billion, or $1.26 per share. This compares with $1.299 billion, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, The Charles Schwab Corporation reported adjusted earnings of $2.375 billion or $1.31 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.25 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 26.6% to $6.135 billion from $4.847 billion last year.
The Charles Schwab Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.277 Bln. vs. $1.299 Bln. last year. -EPS: $1.26 vs. $0.71 last year. -Revenue: $6.135 Bln vs. $4.847 Bln last year.
Analysen zu Charles Schwab
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
Börse aktuell - Live TickerBilanzen von Nestlé und ABB im Fokus: SMI kräftig im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag verschiedene Vorzeichen zu sehen.