Tesla im Fokus: Warum Analysten das Energiegeschäft als Wachstumsmotor sehen

Teslas Energiegeschäft als Wachstumstreiber

Im zweiten Quartal 2024 hat Teslas Energiegeschäft einen Umsatz von 3,014 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Damit hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Wie zuletzt TipRanks berichtet hat, könnte sich das Energiegeschäft des Musk-Konzerns im nächsten Jahrzehnt zu einer heimlichen Wachstumsmaschine entwickeln. In diesem Geschäftsbereich, der als Energieerzeugung und -speicherung bekannt ist, vertreibt Tesla Energiespeicherprodukte und Solarsysteme an Kunden und nutzt die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2015 ist die Sparte des eigentlich als Elektrofahrzeughersteller bekannten Unternehmens zu einem Milliardengeschäft herangewachsen. Und der Zenit soll dabei noch längst nicht erreicht sein. So expandiere das Unternehmen aggressiv in wichtige globale Märkte wie zum Beispiel China, um sich langfristige Wettbewerbsvorteile auf globaler Ebene sichern zu können.

Tesla investiert entschlossen in sein Energiegeschäft, um das Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien zu maximieren. In der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal kündigte CEO Elon Musk an, dass das Unternehmen die Produktion in den USA ausweiten wird, wie TipRanks berichtet. Zudem errichte Tesla in China eine Megapack-Fabrik, um der steigenden Nachfrage nach Energiespeichersystemen gerecht zu werden. Laut Unternehmensleitung sei Tesla auf dem besten Weg, die Energiespeicherkapazität in naher Zukunft mindestens zu verdoppeln.

Vielversprechender Markt

Laut BloombergNEF hat sich der globale Markt für Energiespeicher im Jahr 2023 verdreifacht, mit einem weltweiten Rekordzuwachs von 97 GWh an Speicherkapazität. In diesem Jahr wird erwartet, dass der Ausbau der globalen Energiespeicherkapazität 100 GWh erreichen und damit die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzen wird. BloombergNEF prognostiziert, dass der weltweite Energiespeichermarkt bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 Prozent auf 442 GWh anwachsen wird. Diese Erwartungen sind eng mit der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien verknüpft.

Energiespeichersysteme spielen eine Schlüsselrolle beim Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien. Sie ermöglichen es, die schwankende Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen auszugleichen, indem sie Verbrauchern und Energieerzeugern helfen, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf abzurufen, wenn die Produktion hinter der Nachfrage zurückbleibt.

Sunrun-Partnerschaft

Im Zuge dessen expandierte Tesla mit seinem Energiegeschäft im Heimatstaat Texas. Zusammen mit dem Solar- und Heimenergieinfrastrukturanbieter Sunrun soll Hausbesitzern beim Bau "virtueller Kraftwerke" geholfen werden. "Das texanische Stromnetz hat aufgrund der Wetterunsicherheit bereits einen traumatischen Frühling und Sommer erlebt, und wir wissen, dass der Staat auch mehr Strom benötigt, um die täglich steigende Nachfrage zu decken. Wir möchten Sunruns Expertise im Bereich der bedarfsgesteuerten Batteriereaktion einbringen, um das Stromnetz widerstandsfähiger gegen Ausfälle zu machen", sagte Mary Powell, CEO von Sunrun in der entsprechenden Pressemitteilung. "In Texas entscheiden sich immer mehr Familien dafür, ihre Solaranlagen mit Batterien zu ergänzen. Die Energiespeicherung vor Ort bietet Hausbesitzern nicht nur Sicherheit durch Ausfallschutz, sondern ermöglicht ihnen auch die Teilnahme an Programmen wie diesen, indem sie zu Lösungen beitragen, die das Leben der Menschen in ihren Gemeinden verbessern."

Europäischer Markt

Doch nicht nur in den USA und in China will Tesla den Vorstoss wagen. Auch in Europa will das Unternehmen in Zukunft Fuss fassen. Medienberichten zufolge wolle Tesla bald in den europäischen Markt einsteigen. Hierfür bereite das Unternehmen den Start eines Angebots vor, bei dem Tesla als Stromanbieter auftreten soll. Wie The Guardian vor wenigen Wochen berichtete, plane Tesla laut einer Stellenausschreibung, künftig Strom an Haushalte zu verkaufen und "virtuelle Kraftwerke" zu betreiben.

Für den Börsengang von Tesla Electric, das Haushalte mit Strom beliefert, die Tesla-Produkte wie Autos oder Batterien nutzen, wurde eine neue Führungskraft gesucht, die "mit einer gesunden Skepsis gegenüber dem Status Quo" den Markteintritt des Unternehmens in Grossbritannien leiten soll. In der Stellenanzeige für den Betriebsleiter, über die zunächst der Daily Telegraph berichtete, werde erwähnt, dass Tesla Electric "den vollständigen Umstieg des Stromnetzes auf 100 Prozent erneuerbare Energien unterstützen" könne.

Es wird vermutet, dass Tesla plant, Kunden, die eine Tesla Powerwall-Batterie, Solarmodule oder eines seiner Elektrofahrzeuge besitzen, dabei zu unterstützen, Strom zu speichern, wenn er günstig ist, und ihn bei höheren Marktpreisen wieder ins Netz einzuspeisen. Auf diese Weise könnten Haushalte Preisspitzen in Zeiten knapper erneuerbarer Energieversorgung umgehen, während das Stromnetz durch eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien unabhängig von fossilen Brennstoffen werde.

Analysteneinschätzungen zur Tesla-Aktie

Im Hinblick auf die Verlangsamung der weltweiten Elektroautoverkäufe bleibt die Wall Street bezüglich Teslas Wachstumsaussichten besorgt, wie TipRanks weiter erklärt. Allerdings setzen einige Experten darauf, dass das Energiesegment in Zukunft überdurchschnittliche Gewinne erzielen wird. Nancy Tengler, CEO und CIO von Laffer Tengler Investments, glaubt beispielsweise, dass Teslas Energiesparte in den kommenden Jahren ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen wird. Sie verglich das Energiesegment sogar mit Amazon Web Services (AWS), das in den letzten Jahren der wichtigste Gewinntreiber für Amazon war.

Darüber hinaus hat Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas nach der Analyse der Q2-Ergebnisse sein Kursziel für Tesla auf 310 US-Dollar erhöht und dem Energiegeschäft einen Wert von 50 US-Dollar pro Aktie zugeschrieben, was über seiner früheren Schätzung von 36 US-Dollar pro Aktie liegt. Jonas bezeichnete das Energiegeschäft nach seiner Neubewertung als "Show-Stealer".

Und auch die Analysten von Cantor Fitzgerald haben ihre Umsatzprognosen für Tesla aufgrund der verbesserten Aussichten im Energiegeschäft angehoben. Sie erwarten nun für 2024 einen Energiespeichereinsatz von 29 GWh, deutlich mehr als die vorherige Schätzung von 16,3 GWh. Der Umsatz im Energiesegment wird in diesem Jahr voraussichtlich 9,6 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber den früheren Erwartungen von 6,6 Milliarden US-Dollar. Ebenso äusserten sich die Analysten von Stifel und Baird nach den starken Ergebnissen im zweiten Quartal positiv über die Perspektiven für Teslas Energiegeschäft.

Via TipRanks gesammelten Analysen erhält die Tesla-Aktie aus 31-Ratings eine Halteempfehlung (10x buy, 14x hold. 7x sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 211,59 US-Dollar und entspricht damit einer potenziellen Veränderung von 5,8 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 200,00 US-Dollar an der NASDAQ (Stand: 09.08.2024).

Wie sich das Energiegeschäft von Tesla in Zukunft weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

