Tesla-Boss Elon Musk: Welches Vermögenswerte sich bei hoher Inflation auszahlen

• Zu diesen Investments rät Elon Musk• Diese Investments tätigt Elon Musk• Crowdinvesting

In einem Tweet riet Tesla-CEO Elon Musk seinen Followern zu Sachwerten. Neben seinen Investments in Bitcoin, Ethereum und Dogecoin, die er nicht veräussern würde, setze er bei der aktuellen Inflation vor allem auf physische Vermögenswerte.



As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.



I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.