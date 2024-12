Tesla-Aktie weiter auf Rekordkurs: Analyst hebt Kursziel deutlich an

• Tesla-Aktie mit neuem Allzeithoch• Analyst verdoppelt Kursziel• Optimismus für weiteres Geschäft

Mit einem Plus von 3,64 Prozent auf 479,86 US-Dollar hat sich die Tesla-Aktie am Dienstag aus dem NASDAQ-Handel verabschiedet - im Handelsverlauf war der Anteilsschein zeitweise sogar bis auf 483,99 US-Dollar gestiegen. Damit setzte sich der Rekordlauf der Tesla-Aktie weiter ungebremst fort. Allein in den letzten fünf Handelstagen war ein Kursplus von rund 20 Prozent erreicht worden, auf Monatssicht summieren sich die Gewinne sogar auf fast 39 Prozent. Am Mittwoch ging es im NASDAQ-Handel dagegen in einem sehr schwachen Umfeld letztlich um 8,28 Prozent auf 440,13 US-Dollar runter.

Nächster Analyst ultra-bullish

Nachdem bereits zum Wochenstart ein Analyst für gute Laune unter Tesla-Anlegern gesorgt hatte, sorgte nun eine weitere Expertenstimme für Rückenwind.

Vijay Rakesh von Mizuho Securities hat der Tesla-Aktie ein "Outperform"-Rating verpasst und sich damit von seiner "Neutral"-Bewertung für den Anteilsschein des Elektroautobauers verabschiedet. Aufhorchen lässt insbesondere sein Kursziel, das er von 230 US-Dollar auf 515 US-Dollar mehr als verdoppelt hat. Im Analystenvergleich gehört Rakesh damit zu den grössten Tesla-Bullen: Das auf TipRanks gelistete durchschnittliche Kursziel liegt bei 287,10 US-Dollar und damit rund 40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hoffen auf Trump 2.0

Auch bei dem Mizuho-Analysten steht die anstehende Machtübernahme durch die republikanische Regierung unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump im Mittelpunkt der optimistischen Bewertung für die Tesla-Aktie: Er verweist insbesondere auf zu erwartende Lockerungen der Vorschriften für autonomes Fahren durch die kommende Trump-Regierung sowie die Aufhebung der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge - von denen Tesla laut Rakesh letztlich gegenüber anderen profitieren werde. Zudem sieht er den Elektroautobauer auch mit Blick auf ein im Konkurrenzvergleich profitableres, kostengünstigeres E-Auto vorn. "Wir erwarten, dass TSLAs Führungsrolle bei Elektrofahrzeugen, Solar-/Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur es dem Unternehmen ermöglichen sollte, den Sturm besser zu überstehen als weniger etablierte Konkurrenten, da die Trump-Regierung Subventionen für wichtige Endmärkte streicht", zitiert "Yahoo Finance" aus einer Kundennotiz von Rakesh. "Wir sehen auch weniger strenge Vorschriften für autonome Fahrzeuge (‚AVs‘) als wichtigen Rückenwind für TSLAs Fähigkeit, FSD-/Robo-Taxi-Einsätze zu skalieren, wobei unser Basisszenario erhebliche langfristige Einnahmen aus dem Betrieb von AVs impliziert."

Im besten Fall traut Rakesh der Tesla-Aktie sogar noch einen deutlicheren Sprung zu: Mizuho und Rakesh sehen einen "Bull Case" von 681 US-Dollar pro Aktie, vorausgesetzt, dass der Musk-Konzern bei der Einführung von vollautonomem Fahren (FSD) und Robotaxis Gas geben und mit der Entwicklung seines Optimus-Roboters und seiner KI Durchbrüche erzielen kann.



Redaktion finanzen.ch