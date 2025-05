Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch abwärts. Am Donnerstag wird aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt nicht gehandelt.

Der SMI zeigte sich nach einer negativen Eröffnung auch im Anschluss schwach und verlor schlussendlich 1,12 Prozent auf 12'186,74 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich ebenfalls auf rotem Terrain. Der SPI fiel zum Handelsende um 1,02 Prozent auf 16'791,69 Zähler, während der SLI bei 1'988,60 Einheiten um 1,12 Prozent tiefer schloss.

Am Schweizer Aktienmarkt hielten sich Anleger am Mittwoch zurück. Denn vor dem Feiertag, allerdings nach Börsenschluss, standen mal wieder Quartalszahlen vom Chip-Giganten NVIDIA im Kalender.

Zudem stand am Abend das aktuell stark beachtete Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fiel nach seinem frühen Hochlauf wieder zurück.

Der DAX eröffnete höher und behielt damit sein Allzeithoch bei 24'325,97 Zählern zunächst im Blick. Am Nachmittag wurden Anleger wieder vorsichtiger, sodass der deutsche Leitindex ins Minus und unter die psychologisch wichtige 24'000er-Marke rutschte. Letztlich gab er 0,44 Prozent auf 23'933,23 Punkte nach.

Überzeugende Geschäftszahlen des KI-Giganten NVIDIA und ein Rückschlag für die aggressive Zollpolitik der US-Regierung haben am Donnerstag nicht mehr gereicht, um den deutschen Aktienmarkt anzuschieben. Neue DAX-Rekorde blieben am Feiertag Christi Himmelfahrt aus.

Ein US-Bundesgericht sprach dem US-Präsidenten die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt", hiess es in der Entscheidung des für internationalen Handel zuständigen Gerichts in New York.

Laut den Experten von Capital Economics dürfte die gerichtliche Entscheidung wohl noch kein Ende des Zollkriegs bedeuten. Die Trump-Regierung könne noch andere Wege gehen, um Zölle zu erheben. Mark Haefele, Chefanlagestratege der UBS-Vermögensverwaltung, schrieb, es gebe bestimmte gesetzliche Möglichkeiten, einen Teil der Zollpolitik trotz des Urteils umzusetzen. Daher dürfte das Marktumfeld für Investoren vorerst volatil bleiben.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones notierte zum Handelsbeginn etwas fester. Zwischenzeitlich fiel er an seinen Vortagesschlusskurs zurück. Letztlich konnte er jedoch um 0,28 Prozent auf 42'215,73 Punkte zulegen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging deutlich höher in die Sitzung. Im Verlauf schmolzen die Gewinne zwar etwas ab, dennoch hielt er sich letztlich 0,39 Prozent höher bei 19'175,87 Zählern.

Ein Rückschlag für die aggressive US-Zollpolitik Trumps wurde am Donnerstag zunächst positiv aufgenommen, die Euphorie verflog jedoch recht schnell wieder. Kurz vor Handelsschluss in den USA wurde dann jedoch bekannt, dass ein Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Zölle von US-Präsident Donald Trump vorerst aufgehoben hat.

Ausserdem richten sich die Blicke im Tech-Bereich auf die vorgelegten NVIDIA-Zahlen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Freitag Verluste.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,29 Prozent auf 37'938,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite stellenweise 0,31 Prozent tiefer auf 3'353,07 Einheiten .

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zwischenzeitlich mit einem Abschlag von 1,48 Prozent auf 23'224,40 Zähler.

Die Freude an den ostasiatischen Börsen über das Gerichtsurteil in den USA gegen die Zollpläne von US-Präsident Trump ist am Freitag wieder verflogen. Nun macht sich Ernüchterung breit und Aktien werden wieder verkauft, nachdem die Trump-Regierung mit ihrer sofortigen Berufung des Urteils einen Erfolg erzielte und die Zölle zumindest vorläufig beibehalten werden dürfen. Das Gericht will den Fall genauer prüfen. Derweil erwägt das Trump-Team bereits einen Plan B, falls man doch noch vor Gericht scheitern sollte.

An den chinesischen Märkten könnte ausserdem drücken, dass laut US-Finanzminister Bessent die Handelsgespräche zwischen den USA und China "ein wenig ins Stocken geraten", sind. Laut Bessent könnte ein Durchbruch von direkten Gesprächen zwischen Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping abhängen.

Der Dollar gibt auf breiter Front wieder nach, was an einigen Börsen zusätzlich belastet. Dazu kommt aus Japan ein ungünstiger Konjunkturdatenmix. Zum einen zeigt die Inflationsentwicklung im Mai nach oben, was die Notenbank in ihrem Straffungskurs bestätigt, zum anderen ist die Industrieproduktion im April zurückgegangen, allerdings etwas schwächer als Ökonomen geschätzt hatten. Ökonom. Die japanische Notenbank dürfte den Preisdruck priorisieren, glaubt Volkswirt Min Joo Kang von der ING. Er erwartet eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli. Bei Capital Economics heisst es mit Blick auf die neuesten Preisdaten, möglicherweise werde die Notenbank früher anheben als bislang mit Oktober geschätzt. Dem Yen bescheren die Inflationszahlen derweil zusätzlichen Auftrieb, der Dollar kostet 143,75 Yen, verglichen mit 145,75 zur gleichen Vortageszeit.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires