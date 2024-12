Tesla-Aktie weiter im Aufwind: Top-Analyst schraubt Kursziel für Tesla hoch

• Tesla-Aktie mit Kurssprung seit Trumps Wahlsieg• Nähe von Musk zu Trump stimmt optimistisch• Analyst hebt Kursziel drastisch an

Elon Musk hat Donald Trump während dessen Wahlkampf massiv unterstützt. Nun setzen Investoren darauf, dass sich diese Nähe zum designierten US-Präsidenten unter anderem in einem Abbau lästiger Bundesvorschriften für selbstfahrende Autos niederschlagen wird. Die Full Self-Driving-Technologie (FSD) von Tesla, die auf fortschrittlichen Algorithmen und Sensoren basiert, ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Bereits 2025 will der US-Konzern einen Robotaxi-Service launchen, was die Nachfrage nach Teslas Fahrzeugen weiter ankurbeln könnte.

Tesla nutzt KI-basierte Datenverarbeitung, um seinen Fahrzeugen das selbständige Fahren beizubringen. Zwar kann FSD bereits jetzt die meiste Zeit das Fahren übernehmen, muss dabei aber noch ständig von einem Menschen überwacht werden. Jedoch ist der Tesla-CEO überzeugt, dass FSD schon Anfang 2025 besser sein wird als menschliche Fahrer.

Analyst hebt Kursziel an

Auch Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, ist optimistisch und bewertet die Tesla-Aktie mit "Kaufen". Ausserdem hat der langjährige Tesla-Bulle sein Kursziel am Sonntag von ursprünglich 400 US-Dollar auf nun 515 US-Dollar angehoben, berichtet "MarketWatch". Im "Bullenfall" sieht der Analyst die Tesla-Aktie sogar bis auf 650 US-Dollar steigen.

Nach Meinung von Ives werde die zweite Amtszeit von Donald Trump für Tesla und Musk in den kommenden Jahren ein "totaler Game-Changer für die autonome und KI-Geschichte". Weiter schrieb der Analyst in seinem Bericht: "Wir glauben, dass der Marsch zu einer Bewertung von zwei Billionen Dollar für Tesla in den nächsten zwölf bis 18 Monaten nun begonnen hat".

Zum Vergleich: Aktuell ist Tesla an der Börse 1,4 Billionen US-Dollar wert. Das neue Kursziel von Ives bewertet den Konzern derweil mit etwa 1,7 Billionen US-Dollar, während es im "Bullenfall" sogar etwa 2,1 Billionen US-Dollar wären.

Tesla-Kursrally

Grund für die Kurszielanhebung ist aber auch, dass der Tesla-Aktienkurs seit Trumps Wahlsieg derart schnell und steil in die Höhe schoss, dass er das ursprüngliche Wedbush-Kursziel von 400 US-Dollar bereits deutlich hinter sich gelassen hat. So beendete die Tesla-Aktie den NASDAQ-Handel am Montag bei 463,02 US-Dollar (+6,14 Prozent). Zeitweise geht es am Dienstag dann zeitweise um weitere 3,11 Prozent auf 477,40 US-Dollar aufwärts.

Redaktion finanzen.ch