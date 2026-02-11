Terex Aktie 578002 / US8807791038
11.02.2026 13:35:15
Terex Reports Profit In Q4
(RTTNews) - Terex (TEX) reported fourth quarter net income of $63 million, or $0.95 per share, compared to a loss of $2 million, or $0.03 per share, in the fourth quarter of 2024. Adjusted net income was $74 million, or $1.12 per share for the fourth quarter of 2025, compared to $52 million, or $0.77 per share, in the fourth quarter of 2024.
Fourth quarter net sales were $1.3 billion, 6.2% higher than the fourth quarter of 2024. Excluding ESG, legacy revenue increased 5.4% year-over-year, driven by higher sales in Aerials and Utilities business.
For 2026, Terex expects EPS of $4.50 - $5.00, compared to $4.80 - $5.20 for legacy Terex. The company targets sales of $7.5 billion to $8.1 billion.
In pre-market trading on NYSE, Terex shares are up 1.25 percent to $60.00.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
10.02.26
|Ausblick: Terex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
29.10.25
|Ausblick: Terex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
